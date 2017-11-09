Нападающий «Тамбова» долбанул через себя с линии штрафной и почему-то забил

В матче 22-го тура ФНЛ «Тамбов» дома переиграл «Балтику» – 2:1.

Счет в матче на 66-й минуте сравнял нападающий хозяев Андрей Часовских. Парень принял мяч на грудь на линии штрафной и неожиданно сиганул через себя. Мяч по дуге отправился точно в дальний угол ворот «Балтики».

Решающий гол «Тамбов» забил на 96-й минуте.

«Тамбов» занимает четвертое место в таблице ФНЛ с 39 очками, «Балтика »расположилась на седьмой строчке с 33 баллами.

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