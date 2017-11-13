«Маленький губастый мальчик». Яростная бомбежка Талалаева на судейство в ФНЛ и Меркиса

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев выдал огненную пресс-конференцию после гостевой игры с «Енисеем» (0:2). Первым под раздачу попал арбитр Сергей Куликов.

«Вы знаете, когда еще назначили этого арбитра – я просто посмотрел. Этот арбитр шесть раз обслуживал матчи «Тамбова» – ни разу «Тамбов» не выиграл. На двадцатой минуте я сказал на скамейке, что без удаления мы сегодня не уйдем. Есть совпадения, а есть анализ.

Сейчас и в Премьер-лиге, и в Первой лиге лидируют команды, у кого начальники команды или спортивные директора – бывшие арбитры. Сухина в «Локомотиве», у вас Егоров. Опять вы будете говорить, что это случайность? Мне мало что», – подметил Талалаев.

По ходу пресс-конференции у Талалаева разгорелся конфликт с двумя журналистами, которые в знак протеста покинули зал, и пресс-аташе «Енисея» Станиславом Меркисом.

Позже Талалаев прокомментировал инцидент с Меркисом.

«Перед матчем стоял с нашим спортивным директором, мы беседовали на серьезную тему. Подошел маленький губастый мальчик с очень серьезным видом и начал нас перебивать. Я попросил его отойти, пока мы не закончим общение.

К сожалению, не знал, что это местный пресс-атташе. Видимо, это такая месть его, что ли. Потому что во время пресс-конференции никаких эксцессов, ничего не было.

У меня есть полное видео пресс-конференции, и если оно вдруг понадобится, вплоть до суда, это можно будет показать. Но я не думаю, что слова какого-то смешного человека стоит вообще комментировать».

Меркис в долгу не остался:

«Перед матчем мне нужно было обсудить один момент со спортивным директором Павлом… не помню отчества. [Павел Худяков]. Я подошел, дождался, пока у них в разговоре возникнет небольшая пауза, вклинился, но потом понял, что разговор у них не закончился.

Андрей Викторович сказал, мол, ты не видишь, что мы разговариваем? Я отошел, извинился. Я не думаю, что в этом плане есть какие-то вопросы. Ну а то, что он в интервью перешел на какие-то личные описательные характеристики, это его право.

Он опускается до такого уровня. Я такого в его сторону себе не позволю».

«Енисей» лидирует в ФНЛ с 52 очками.

«Тамбов» с 39 баллами идет четвертым.

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