Данила Буранов: «Ваня Соловьев в основе уже играл. Что еще надо?»

«БЫВАЕТ, ПОДШУЧИВАЕМ НАД КАРПИНЫМ»

– Как ты попал в «Спартак»?

– Прошлой осенью я играл в «Динамо», позвонил тренер «Спартака» 1996 года рождения. Спросил у родителей, как они смотрят на то, чтобы я к ним перешел. Мама взяла паузу. Прошло около месяца, я обдумал решение и увидел больше плюсов в переходе. Перешел в «Спартак» уже в январе.

– Какие плюсы ты увидел в «Спартаке»? Чего не было в «Динамо»?

– Было известно, что в «Спартаке» создается вторая команда, в которую отправятся все возрастные игроки, а дубль будут набирать полностью новый. Это было очень кстати, потому что в 17 лет надо попадать в дублирующий состав и играть на другом уровне, все быстрее и интереснее. «Спартак» превосходит все остальные клубы, в которых я поиграл. Инфраструктура, условия – все на высочайшем уровне. Семь полей, манеж. Когда построится «Открытие–Арена», там будет база основы, а Тарасовка отойдет академии. Никто в Москве не может себе такого позволить. Когда есть поля, созданы все условия, игроки прогрессируют. А если у команды нет манежа, как тренироваться зимой? Бегать на улице?

– На чем основывается тренировочный процесс в «Спартаке»?

– Чтобы игроку было легче адаптироваться на следующей ступени «Спартака», выбирается единый вектор развития игроков, единая тактика. Трудно назвать концепцию – все зависит от тренера: что нам дают, то мы и делаем. Основы – это короткий пас, владение мячом, контроль мяча, доминирование в каждой игре.

– Заветы Старостина, история клуба – это рассказывали?

– Рассказывали немного. Наш тренер вратарей Ренат Дасаев, Федор Черенков приходил и рассказывал. Все должны знать, откуда у «Спартака» на эмблеме четыре звезды.

– В команде верят в Валеру?

– Бывает, немного подшучиваем. На заборе в Тарасовке болельщики писали либо «Валера, верим!», либо «Валера, не верим!». Протестов тоже много было.

– Если в «Спартаке» созданы лучшие условия для прогресса молодых игроков, почему в последние годы таланты появляются в других клубах?

– Не бывает клуба, который доминирует на протяжении пятидесяти лет. «Барселона» доминировала, доминировала – и упала. После подъема идет всегда спуск. Постоянно быть на вершине тяжело. В «Динамо» нам показывали «Барселону» и «Валенсию». «Барселона» – контроль мяча, «Валенсия» – прессинг. В «Спартаке» мы смотрим свои игры. Нам самим говорят, куда бежать.

– У тебя атакующие или разрушительные функции?

– Скорее, разрушительные. Я чаще всего играю в опорной зоне.

– Кумир?

– Макелеле, Эссьен, Гаттузо – церберы. Отбирали мяч и не отдавали мяч никому.

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«ДИСЦИПЛИНА ХОМУХИ УБЬЕТ ЛЮБОЙ КЛАСС»

– Лидер юношеской сборной Антон Митрюшкин регулярно попадает в заявку «Спартака». Расскажи о нем.

– Антон – наш капитан. Он проявляет свои капитанские качества и на поле, и вне его. Помогает нам. После Дмитрия Хомухи Антон – первый человек, главный в команде. Он отвечает за дисциплину в команде, за то, чтобы команда была единым коллективом, не кучками разбросана.

– Наша сборная до 17 лет уже становилась чемпионом Европы в 2006 году. Но в большой футбол попали единицы. Как ты думаешь, с чем это связано?

– У каждого свои причины. У Маренича была травма, у Прудникова – еще что–то. Кого–то сразу же погубили деньги: дали громадную сумму – и все. Кто–то подумал, что уже всего достиг. Нельзя останавливаться на чемпионате Европы до 17 лет, это только начало большого пути. Важно отдавать себе отчет, что ты пока ничего еще не достиг, что тебе есть, к чему стремиться. Нужно все время начинать с чистого листа. Что было вчера – это история. Нужно думать о сегодняшнем и о завтрашнем дне.

– На том чемпионате Европы играли Кроос, Пьянич, Нецид. Они чемпионами не стали, но в люди выбились. Почему этого не произошло с игроками из России?

– Это зависит от менталитета, от того, как мы настраиваем себя, и в нашей стране это очень важный вопрос. Чего–то добились – и сразу расслабляемся, мол, нам этого хватает. А в Европе другой подход. Гиггз выиграл один чемпионат Англии и говорит: «Хочу выиграть другой!», заработал один миллион – хочет следующий заработать. Желание продолжать играть становится все больше. Победы только закаляют.

– Кого бы ты мог выделить из команды соперников? Кто впечатлил тебя, против кого было тяжело играть?

– Ну, Халилович (полузащитник загребского «Динамо». – Прим. Eurosport.ru), который уже игр двадцать в основном составе провел, он уже и за первую сборную успел дебютировать. Ну, и в Италии был капитан хороший, Черри (форвард из «Пармы»), в сборной Украины было несколько неплохих ребят.

– Расскажи о Дмитрие Хомухе.

– Это самый строгий тренер из всех, кто был в моей жизни. У него все идет от дисциплины. Любое мелкое нарушение пресекается. Он делает так, чтобы больше этого не повторялось. Дисциплина для него очень важна. Если, например, ты нарушил режим, на следующий сбор ты можешь не попасть. Я думаю, из–за этого мы Евро и выиграли – потому что у нас был единый коллектив, который он создал, и потому что он относился ко всем одинаково. Не было избранных – он одинаково держался со всеми. Это его большой плюс – дисциплина убьет любой класс. Он говорит, что есть игровая дисциплина, и это переносится в клуб, помогает не совершать те ошибки, которые совершал до этого. Дисциплина чувствуется повсюду.

– Кто–нибудь не справился с тяжестью победы?

– Нет, я не видел, чтобы кто–то потерялся. Все продолжают работать еще более усиленно. Костяк уже сформирован, однако все будут только прибавлять, а конкуренция – усиливаться, ведь на носу чемпионат мира. Это другой турнир, надо выжимать максимальный результат. Для этого и набирают других – чтобы была конкуренция.

– Каковы шансы на успех на чемпионате мира?

– Шансы есть всегда, плюс мы стали чемпионами Европы. Давление есть, конечно. Но нам попалась группа, из которой нам по силам выходить.

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«НА МЕСТЕ СОЛОВЬЕВА ВЫБРАЛ БЫ ИГРОВУЮ ПРАКТИКУ»

– Тяжело совмещать учебу и футбол?

– Нелегкое дело, но надо стараться успевать все. Надо и образование получать – без него никуда. Если делаешь уроки, учителя это видят, идут навстречу. Они тоже понимают, что ты занимаешься делом.

– Когда решил для себя, что ты – футболист?

– Когда попадаешь на уровень сборной России своего возраста или в дубль, ты уже начинаешь что–то представлять. С восьмого класса, во время поездок за границу, стал понимать, что это все серьезно. Родители помогали и поддерживали в любых вопросах, мы хотим, чтобы я занимался любимым делом.

– Ты начал карьеру в «Торпедо». Как ты туда попал?

– Папа увлекался футболом, играл с друзьями. Он хотел, чтобы я попробовал свои силы. Мне понравилось. Дело пошло.

– Тебя заставляли ходить на футбол?

– В детстве не бывает так, чтобы просыпалась любовь к какому–то делу. Сначала говорят «ходи», а потом просыпается любовь к делу.

– Есть мнение, что игроки больших клубов получают деньги, которые на самом деле не заслуживают. Правильно ли, что 19–летние парни получают по 300 тысяч евро в год?

– Это дело каждого отдельного клуба. Ко всему прочему, то, чем мы занимаемся – это нелегкое дело. Если бы каждый смог получать триста тысяч евро, он бы получал. В большой футбол попадают единицы, многое зависит от психологии. Кто сможет себя перебороть, тот заиграет.

– Деньги меняют людей?

– Ты 11 лет работал – небольшая компенсация происходит. Это нормальная ситуация, деньги меня никак не изменили.

– Иван Соловьев ушел в «Зенит». Позиция «Динамо»: парень – рвач. Ты на чьей стороне?

– Я выбрал бы игровую практику. Кому–то важны деньги, а кто–то хочет просто играть. Он уже был в основе, что еще надо? Если бы у тебя была семья, а сам ты на закате карьеры – нужно кормить семью. Другое дело, когда карьера только начинается. Если играешь – деньги придут. Для меня главное – играть. И не только сейчас – вообще играть, получать игровую практику. Я думаю, этого никакие деньги не заменят.

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«ИГРАЕШЬ В ШКОЛЕ, А ТАМ РЕБЯТА ПОД МЕТР ДЕВЯНОСТО. МОЖЕТ, И ПЕРЕПИСАННЫЕ»

– У тебя возникали проблемы с тем, что отец болеет за один клуб, а ты играешь в академии другого?

– Были, но он понимает, что для меня сейчас футбол – это работа, и нужно отталкиваться не от того, за какой клуб ты болеешь и против какого, а где ты сможешь прибавить и вырасти. Ты выбираешь клуб, исходя из того, что будет лучше для твоей карьеры. На большом уровне имеет значение, где ты играешь и рискнешь ли ты перейти из ЦСКА в «Спартак», а на детском уровне – где прибавишь, там и заиграешь.

– Недавно бывший скаут «Спартака» рассказал о том, что Кокорин – переписанный игрок. Сталкивался ли ты с такой проблемой?

– Когда в школах играли, это было очевидно. Играешь против команды – а там ребята под метр девяносто. Может, и переписанные, а может, просто в развитии обгоняют.

– Какую из проблем детского и юношеского футбола ты считаешь самой главной? Что мешает российским футболистам развиваться?

– Кому–то мешают развиваться деньги, кто–то считает, что он – звезда, что он все умеет. Хорошо отыграл один матч – и все, в следующем играет плохо.

– Сталкивался ли ты с коррупцией на детском и юношеском уровне?

– Когда мы поехали на чемпионат Европы, нам рассказывали, что за собой ведет участие в договорных матчах. Это дисквалификация от футбола на один–два года. Это у нас в России матчи не просматриваются, а где более высокий уровень, там уже вовсю смотрят все, как игрок действовал, что он делал. Это может дойти до уголовной ответственности. Допинг, договорные матчи – это все обсуждается, чтобы мы знали, о чем идет речь, чтобы потом не было ситуации типа «Я не знал».

– Подростковый возраст – время, когда хочется все попробовать, пожить на полную катушку, где–то потусить. Такое есть в «Спартаке» или все довольно дисциплинированно?

– Все дисциплинированно, никто себе не позволяет, все отдают отчет о своих поступках.

– Что кроме футбола?

– Времени не остается. Есть учеба, иногда встречаюсь с друзьями. Тренажерный зал, но, опять же, все для себя.

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Фото - spartak.com, fc-zenit.ru, instagram.com

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