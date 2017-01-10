«В русских девушках есть что-то большее, нежели во француженках». Интервью с новичком «Зенита»

Впервые интервью было опубликовано 14 октября 2015 года

– Как вам Россия?

– Я чувствую себя здесь прекрасно, потому что встретил много хороших людей. Ребята в команде меня здорово приняли.

– Вы приехали чуть больше месяца назад, что для вас ново, возможно, необычно?

– Во Франции у меня было меньше времени на путешествия. Здесь же я специально ездил, осматривал город, знакомился с русской культурой. Она, конечно, отличается от французской. В России люди более открытые, многим готовы поделиться. Я очень ценю это качество в русских людях, оно помогает мне очень быстро здесь адаптироваться.

– Чего вам не хватает?

– Я бы хотел, наверное, больше преуспевать в своем деле. Но на сегодняшний день я очень доволен тем, что приехал в Россию, и всем, что происходит вокруг.

– Вы сейчас активно учите русский язык. Партнеры помогают?

– Да, я порой спрашиваю что-то у них, прошу помощи. Конечно, мне необходимо знать русский язык, даже несмотря на то, что он очень сложен. Но если я буду упорно работать над этим, то, думаю, у меня получится.

" Я выражаю себя прежде всего на поле и не думаю о том, что находится вне стадиона. Даже если инфраструктура в городе не слишком развита, я обязан делать то, что должен "

– Первое слово, которое вы выучили?

– Привет.

– Умеете ругаться?

– Благодаря ему (указывает на Дмитрия Чельцова, бывшего партнера по «Сент-Этьену»). Русские ругательства, кстати, очень легкие.

– Вы уже попробовали водку?

– Я не пью алкоголь.

– Считается, что русская провинция – гиблое место. Плохие дороги, отсутствие инфраструктуры. Как вы переносите жизнь в таком месте?

– Я выражаю себя, прежде всего, на поле и не думаю о том, что находится вне стадиона. Даже если нет инфраструктуры, я обязан делать то, что должен. Для меня это не проблема.

– Что больше всего понравилось в Самаре?

– Прежде всего, я очень благодарен за тот прием, который мне оказали. И я рад, что команду все во мне устраивает.

– Почему вы вдруг согласились на чемпионат России?

– Дмитрий предложил мне этот проект, поскольку он работает с моими агентами. Это и сыграло ключевую роль. Я подумал, что это хорошая возможность для меня, и сейчас я не жалею.

" Я люблю нести ответственность, и я чувствую, что меня поняли, поскольку это именно та роль, которую я хотел "

– С кем первым в «Крыльях» вы познакомились?

– Я довольно открытый человек, быстро завожу знакомства и со всеми лажу. Первым был Шелдон Бато, мы вместе живем в отеле.

– Кто самый веселый парень?

– Это я.

– Самый тяжелый день в России для вас?

– Когда мы проиграли «Локомотиву». Это был тяжелый день.

– Главное, чему вы уже научились у Франка Веркаутерена?

– Он меня привлек в команду, чтобы я принимал решения в игре, чтобы привнес что-то новое. Я люблю нести ответственность, и я чувствую, что меня поняли, поскольку это именно та роль, которую я хотел.

– Ваш родной клуб – «Монако». Насколько тяжелым был период, когда вам пришлось его сменить (клуб вылетел из Лиги 1) и переходить из одного клуба в другой?

– Когда ты молод, то в принципе не можешь искать стабильности. Конечно, хочется какого-то постоянства, но это уже вопрос возможностей. Иногда планы тренеров не совпадают с твоими амбициями.

– Самый сильный футболист, против которого вы играли?

– Месси.

– В сезоне-2011/12 вы играли в испанском чемпионате. Самое сочное воспоминание об Испании?

– Матч против «Барселоны». До этого я ее видел только по телевизору, а тут стал их соперником. Это было круто.

– Видели Роналду?

– Нет, я уехал за три дня до игры с «Реалом».

– А как вам Месси?

– Он, конечно, мастер и оставит след в истории футбола. Это пример для нас и для следующих поколений.

" Футбольная карьера проходит быстро, а время ценно. Я хотел показать свой потенциал "

– Почему все же решились покинуть «Сент-Этьен», в котором провели три последние сезона?

– Как я и сказал, мне предложили проект с «Крыльями», и я просто выбрал тот путь, который позволит мне получать удовольствие от работы. Футбольная карьера проходит быстро, а время ценно. Я хотел показать свой потенциал. Мне предложили играть важную роль в команде, мне это понравилось, поэтому я здесь.

– Ваш двоюродный брат Андре-Пьер Жиньяк тоже в свое время имел возможность играть в российской Премьер-лиге. Почему он не согласился на вариант с «Динамо»?

– Я не знаю, я не углублялся в то, что с ним происходило. Он мне говорил, что был какое-то время заинтересован, ночто было потом… Я не его агент и не его папа.

– Кстати, что он говорит о мексиканском чемпионате?

– Он говорит, что там все устроено по-латиноамерикански, но в целом он доволен.

– Он пьет текилу?

– Нет, не думаю, он не пьет алкоголь.

– Чем он занимается между играми и тренировками?

– Так же, как и я, ездит по стране, знакомится с культурой. Мы, футболисты, уделяем большое внимание отдыху. У него семья, дети. Думаю, ему есть чем заняться.

" Но что можно сказать про зарплаты Халка и Ибрагимовича? У кого выше? "

– Если говорить о средних зарплатах игроков во французском и русском чемпионатах, где они выше?

– Я не знаю, честное слово. Конечно, во Франции выше налоги. Но что можно сказать про зарплаты Халка и Ибрагимовича? У кого выше? Я не в курсе, сколько они зарабатывают.

– Я спросила о средних зарплатах…

– Не могу ответить, потому что не знаю.

– Долгое время вас мучили травмы, приходилось менять множество клубов. Где вы приобрели наиболее ценный опыт?

– В «Сент-Этьене». Мы выиграли Кубок французской Лиги. Я прибыл на стадион, где было сто тысяч человек. Это был большой праздник.

– Какое качество выгодно отличает вас на поле от других игроков?

– Я играю с горящим сердцем, и это определяет мой футбол.

– Если не секрет, какие фишки для поддержки командного духа были в ваших прошлых клубах?

– Очень важно всегда сохранять улыбку и передавать ее своим товарищам по команде.

– Ну а какие фишки-то?

– Никогда не принимать себя всерьез. Я обожаю смеяться! В этом и трюк.

" В русских женщинах есть что-то большее, нежели во француженках. Я не могу объяснить что "

– Какое впечатление на вас произвели русские болельщики?

– Я играю для того, чтобы они получали удовольствие. Я люблю устраивать спектакль на поле.

– А чем отличаются французские фанаты от русских?

– Ну… я еще не очень понял, так как я здесь пока только три недели. Я пока знаю только моих персональных фанатов, и я их очень ценю.

– В чемпионате какой страны вы бы хотели еще поиграть?

– Пока я еще не поиграл в российском чемпионате. У меня есть большое желание реализовать себя здесь. Я уже попробовал многое – играл во Франции, Испании, здесь начинается новая история для меня. Я живу настоящим и чувствую себя отлично.

– Что можете сказать о русских женщинах?

– В них есть что-то большее, нежели во француженках. Я не могу объяснить что. Конечно, прежде всего я думаю о своей работе. Но в русских девушках много шарма. Это не может не нравиться.

– Где, кстати, живете в Самаре?

– В отеле, так как я холостяк. Я не могу сам себе приготовить еду, поддерживать порядок в квартире. А в отеле хорошо.

Фото: инстаграм Йоана Молло, официальный сайт «Крылья Советов»

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