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«В русских девушках есть что-то большее, нежели во француженках». Интервью с новичком «Зенита»
Йоан Молло – о том, как его приняли в России, как поживает его брат Андре-Пьер Жиньяк и почему русские женщины лучше французских.
Впервые интервью было опубликовано 14 октября 2015 года
– Как вам Россия?
– Я чувствую себя здесь прекрасно, потому что встретил много хороших людей. Ребята в команде меня здорово приняли.
– Вы приехали чуть больше месяца назад, что для вас ново, возможно, необычно?
– Во Франции у меня было меньше времени на путешествия. Здесь же я специально ездил, осматривал город, знакомился с русской культурой. Она, конечно, отличается от французской. В России люди более открытые, многим готовы поделиться. Я очень ценю это качество в русских людях, оно помогает мне очень быстро здесь адаптироваться.
– Чего вам не хватает?
– Я бы хотел, наверное, больше преуспевать в своем деле. Но на сегодняшний день я очень доволен тем, что приехал в Россию, и всем, что происходит вокруг.
– Вы сейчас активно учите русский язык. Партнеры помогают?
– Да, я порой спрашиваю что-то у них, прошу помощи. Конечно, мне необходимо знать русский язык, даже несмотря на то, что он очень сложен. Но если я буду упорно работать над этим, то, думаю, у меня получится.
" Я выражаю себя прежде всего на поле и не думаю о том, что находится вне стадиона. Даже если инфраструктура в городе не слишком развита, я обязан делать то, что должен"
– Первое слово, которое вы выучили?
– Привет.
– Умеете ругаться?
– Благодаря ему (указывает на Дмитрия Чельцова, бывшего партнера по «Сент-Этьену»). Русские ругательства, кстати, очень легкие.
– Вы уже попробовали водку?
– Я не пью алкоголь.
– Считается, что русская провинция – гиблое место. Плохие дороги, отсутствие инфраструктуры. Как вы переносите жизнь в таком месте?
– Я выражаю себя, прежде всего, на поле и не думаю о том, что находится вне стадиона. Даже если нет инфраструктуры, я обязан делать то, что должен. Для меня это не проблема.
– Что больше всего понравилось в Самаре?
– Прежде всего, я очень благодарен за тот прием, который мне оказали. И я рад, что команду все во мне устраивает.
– Почему вы вдруг согласились на чемпионат России?
– Дмитрий предложил мне этот проект, поскольку он работает с моими агентами. Это и сыграло ключевую роль. Я подумал, что это хорошая возможность для меня, и сейчас я не жалею.
" Я люблю нести ответственность, и я чувствую, что меня поняли, поскольку это именно та роль, которую я хотел"
– С кем первым в «Крыльях» вы познакомились?
– Я довольно открытый человек, быстро завожу знакомства и со всеми лажу. Первым был Шелдон Бато, мы вместе живем в отеле.
– Кто самый веселый парень?
– Это я.
– Самый тяжелый день в России для вас?
– Когда мы проиграли «Локомотиву». Это был тяжелый день.
– Главное, чему вы уже научились у Франка Веркаутерена?
– Он меня привлек в команду, чтобы я принимал решения в игре, чтобы привнес что-то новое. Я люблю нести ответственность, и я чувствую, что меня поняли, поскольку это именно та роль, которую я хотел.
– Ваш родной клуб – «Монако». Насколько тяжелым был период, когда вам пришлось его сменить (клуб вылетел из Лиги 1) и переходить из одного клуба в другой?
– Когда ты молод, то в принципе не можешь искать стабильности. Конечно, хочется какого-то постоянства, но это уже вопрос возможностей. Иногда планы тренеров не совпадают с твоими амбициями.
– Самый сильный футболист, против которого вы играли?
– Месси.
– В сезоне-2011/12 вы играли в испанском чемпионате. Самое сочное воспоминание об Испании?
– Матч против «Барселоны». До этого я ее видел только по телевизору, а тут стал их соперником. Это было круто.
– Видели Роналду?
– Нет, я уехал за три дня до игры с «Реалом».
– А как вам Месси?
– Он, конечно, мастер и оставит след в истории футбола. Это пример для нас и для следующих поколений.
" Футбольная карьера проходит быстро, а время ценно. Я хотел показать свой потенциал"
– Почему все же решились покинуть «Сент-Этьен», в котором провели три последние сезона?
– Как я и сказал, мне предложили проект с «Крыльями», и я просто выбрал тот путь, который позволит мне получать удовольствие от работы. Футбольная карьера проходит быстро, а время ценно. Я хотел показать свой потенциал. Мне предложили играть важную роль в команде, мне это понравилось, поэтому я здесь.
– Ваш двоюродный брат Андре-Пьер Жиньяк тоже в свое время имел возможность играть в российской Премьер-лиге. Почему он не согласился на вариант с «Динамо»?
– Я не знаю, я не углублялся в то, что с ним происходило. Он мне говорил, что был какое-то время заинтересован, ночто было потом… Я не его агент и не его папа.
– Кстати, что он говорит о мексиканском чемпионате?
– Он говорит, что там все устроено по-латиноамерикански, но в целом он доволен.
– Он пьет текилу?
– Нет, не думаю, он не пьет алкоголь.
– Чем он занимается между играми и тренировками?
– Так же, как и я, ездит по стране, знакомится с культурой. Мы, футболисты, уделяем большое внимание отдыху. У него семья, дети. Думаю, ему есть чем заняться.
" Но что можно сказать про зарплаты Халка и Ибрагимовича? У кого выше?"
– Если говорить о средних зарплатах игроков во французском и русском чемпионатах, где они выше?
– Я не знаю, честное слово. Конечно, во Франции выше налоги. Но что можно сказать про зарплаты Халка и Ибрагимовича? У кого выше? Я не в курсе, сколько они зарабатывают.
– Я спросила о средних зарплатах…
– Не могу ответить, потому что не знаю.
– Долгое время вас мучили травмы, приходилось менять множество клубов. Где вы приобрели наиболее ценный опыт?
– В «Сент-Этьене». Мы выиграли Кубок французской Лиги. Я прибыл на стадион, где было сто тысяч человек. Это был большой праздник.
– Какое качество выгодно отличает вас на поле от других игроков?
– Я играю с горящим сердцем, и это определяет мой футбол.
– Если не секрет, какие фишки для поддержки командного духа были в ваших прошлых клубах?
– Очень важно всегда сохранять улыбку и передавать ее своим товарищам по команде.
– Ну а какие фишки-то?
– Никогда не принимать себя всерьез. Я обожаю смеяться! В этом и трюк.
" В русских женщинах есть что-то большее, нежели во француженках. Я не могу объяснить что"
– Какое впечатление на вас произвели русские болельщики?
– Я играю для того, чтобы они получали удовольствие. Я люблю устраивать спектакль на поле.
– А чем отличаются французские фанаты от русских?
– Ну… я еще не очень понял, так как я здесь пока только три недели. Я пока знаю только моих персональных фанатов, и я их очень ценю.
– В чемпионате какой страны вы бы хотели еще поиграть?
– Пока я еще не поиграл в российском чемпионате. У меня есть большое желание реализовать себя здесь. Я уже попробовал многое – играл во Франции, Испании, здесь начинается новая история для меня. Я живу настоящим и чувствую себя отлично.
– Что можете сказать о русских женщинах?
– В них есть что-то большее, нежели во француженках. Я не могу объяснить что. Конечно, прежде всего я думаю о своей работе. Но в русских девушках много шарма. Это не может не нравиться.
– Где, кстати, живете в Самаре?
– В отеле, так как я холостяк. Я не могу сам себе приготовить еду, поддерживать порядок в квартире. А в отеле хорошо.
Фото: инстаграм Йоана Молло, официальный сайт «Крылья Советов»
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