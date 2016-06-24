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Кирилл Комбаров перешел в «Томь»
Полузащитник «Спартака» почти оформил отношения с сибирским клубом.
«Сегодня в Томск прилетел Кирилл Комбаров и присоединился к команде, с ним планируется подписать двухлетнее соглашение», – говорится в сообщении на официальном сайте «Томи».
- Кирилл Комбаров в первой части сезона-2015/16 сыграл 13 матчей за «Спартак», вторую часть сезона он провел в «Спартаке-2», выступающем в ФНЛ.
- Ранее «Томь» подписала контракты с футболистами Сергеем Самодиным, Максимом Тишкиным и Петром Теном.
- «Томь» в стыковых матчах оказалась сильнее краснодарской «Кубани» и получила право выступить в Премьер-лиге в следующем сезоне.
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