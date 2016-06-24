Imago

Кирилл Комбаров перешел в «Томь»

Кирилл Комбаров перешел в «Томь»
Eurosport

24/06/2016 в 19:46

Полузащитник «Спартака» почти оформил отношения с сибирским клубом.

«Сегодня в Томск прилетел Кирилл Комбаров и присоединился к команде, с ним планируется подписать двухлетнее соглашение», – говорится в сообщении на официальном сайте «Томи».

  • Кирилл Комбаров в первой части сезона-2015/16 сыграл 13 матчей за «Спартак», вторую часть сезона он провел в «Спартаке-2», выступающем в ФНЛ.
  • Ранее «Томь» подписала контракты с футболистами Сергеем Самодиным, Максимом Тишкиным и Петром Теном.
  • «Томь» в стыковых матчах оказалась сильнее краснодарской «Кубани» и получила право выступить в Премьер-лиге в следующем сезоне.

Подписывайтесь на канал Eurosport.ru в телеграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Как «Лацио» и «Ювентус» будут грызть друг друга в финале

03:15
Популярные видео
Хищная драка в матче «Нэшвилла» и «Анахайма», которая заворожила даже арбитров
3 510 просмотров6 ч
«Мне нужно пожрать, чтобы дурно аж стало». Владимир Стогниенко – о продуктах и футболе
 355 просмотров22 ч
А еще вам может понравиться