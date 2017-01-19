Нападающий «Зенита» Александр Кержаков гениально постебался над собственными голами

Кержаков выложил в инстаграме видео, в котором поблагодарил болельщиков за то, что они признали его гол в ворота тель-авивского «Маккаби» лучшим в первой части чемпионата. А затем началось самое интересное.

Кержаков после возвращения в «Зенит» летом 2016 года сыграл за питерцев 13 матчей и забил 2 мяча.

34-летний нападающий – лидер «Клуба 100» российских бомбардиров. На его счету 233 мяча, забитых в официальных матчах.

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете