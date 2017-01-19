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Нападающий «Зенита» Александр Кержаков гениально постебался над собственными голами
Самоирония – это круто.
Кержаков выложил в инстаграме видео, в котором поблагодарил болельщиков за то, что они признали его гол в ворота тель-авивского «Маккаби» лучшим в первой части чемпионата. А затем началось самое интересное.
- Кержаков после возвращения в «Зенит» летом 2016 года сыграл за питерцев 13 матчей и забил 2 мяча.
- 34-летний нападающий – лидер «Клуба 100» российских бомбардиров. На его счету 233 мяча, забитых в официальных матчах.
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