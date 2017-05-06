Поделиться
- 2-ой тайм
- СасинСалахутдинов84'
- ГвинейскийБольшунов70'
- Зе ЛуишАдриано62'
- ПоповАнанидзе58'
- Перерыв
- КарымовОсипов45'
- 1-ый тайм
- Митерев33'
- Гвинейский30'
- Соболев29'
- Промес (P)15'
Перед матчем
Онлайн
Спартак - Томь
Чемпионат России - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Спартак – Томь на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Массимо Каррера или Валерий Петраков? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Спартак – Томь? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Спартак и Томь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК!
Луис Адриано! Крался к штрафной с мячом, прошел одного защитника, вышел на позицию и пробил – куда-то в воробьев, прям в воздух.
Две минуты добавляет арбитр Алексей Сухой.
Спокойно катает мяч на чужой половине московский «Спартак», никаких шансов для «Томи».
Промес полетел в нападение, но его никто не поддерживает – только трое соперников на левом фланге.
Джано получил мяч после передачи, пустил в обработку и потерял атаку у чужой штрафной.
Глушаков накренил атаку на левый фланг, но не видит вариантов для продолжения и пинает мяч под себя.
Длинная передача от Соболева, Джикия спокойно перехватывает мяч у штрафной.
Дмитрий Сасин уступил место на поле Руслану Салахутдинову.
Зобнин вернулся в оборону, поставил корпус, но все равно упал и не сохранил мяч от аута.
Глушаков! Бабахнул из-за штрафной, Солосин отразил, Промес был первым на добивании и заколотил в ворота – но из офсайда.
Девять человек в футболках «Томи» за линией мяча при нападении «Спартака». Автобус?
Ага, это был не Осипов, а Артем Попов, а Ребров-то пихал Ещенко – из-за спины Андрея выбегал игрок «Томи».
Ух! Подача с правого фланга, Дмитрий Осипов выбежал из-за спины защитника и чуть не подстроился под мяч! Было очень опасно, Артем Ребров пихает кому-то из своих за допущенный момент.
Дождь начал накрапывать в Москве, «Томь» под эту погоду заработала угловой с правого фланга.
Глушаков поборолся, отобрал мяч, но Промес не прочитал, что Денис не пойдет вперед.
Анте Пулич пихнул в спину Луиса Адриано, но без нарушения отобрал у форварда мяч у лицевой.
42 070 зрителей сегодня на «Открытие-Арене» – для матча с «Томью» очень прилично.
Луис Адриано! Адриано! Прошел к лицевой, навесил в центр, пустые ворота – но оказалось, что мяч пересек линию поля.
Дмитрий Комбаров рубанул по ногам Александра Соболева, но не получил карточки.
Георгий Джикия бабахает по воротам издали, никто на него не выбросился – Солосин спасает «Томь» от второго пропущенного!
Даниил Большунов заменил Никиту Гвинейского в составе «Томи». Ну вооооооот.
Куинси Промес сравнялся с Ильей Цымбаларем по числу голов за «Спартак».
Глушаков бабахнул из-за штрафной, но попал только в Промеса, стоящего в офсайде.
Пугин! Пустили москвичи передачу от Голышева, Алексей бабахнул по уходящему мячу – мимо створа.
Гвинейского зажали у боковой линии, Зобнин вынудил Никиту выбить в аут.
Зе Луиш уступает место на поле Луису Адриано. Посмотрим на этого страйкера москвичей.
Ананидзе разгоняет нападение, отдает правее Зе Луишу, форвард пробил из штрафной – Солосин в порядочке!
И «Томи» также спасибо за то, что не нашли денег на Кирилла Комбарова – нам не нужно в этом матче писать, какой из Комбариков с мячом.
Джано Ананидзе вышел вместо Ивелина Попова. Спасибо: теперь не нужно уточнять, какой именно Попов с мячом.
Артем Попов сегодня не так активен, хотя в игре с «Зенитом» он был лучшим в составе «Томи».
Пугин не схватил мяч в развитии атаки, Промес получил передачу и потихоньку погнал вперед.
Важно сказать: Дмитрий Осипов вышел вместо Марка Карымова в составе «Томи».
Роман Зобнин снова в огне, стреляет при раннем нападении издали и попадает вновь в руки Солосина.
Подача со стандарта заканчивается в перчатках Алексея Солосина.
Зобнин схватил по ногам у боковой линии левого фланга и заработал штрафной для «Спартака».
Вновь Зе Луиш выиграл верховую борьбу, но нарушил правила у чужой штрафной.
Прострел в центр с правого фланга от «Спартака», Зе Луиш принял мяч, но тут же его нога поехала и запорола момент!
Чуперка упорхал в нападение, но получил по ногам от Зобнина – фол и мяч у «Томи».
Комбаров выбросил мяч из аута. Зобнин боролся за владение на левом фланге, но не добрался до него.
Вновь длинная передача на Ивелина Попова, но болгарин оказался в офсайде.
Глушаков отдал отличный пас внутрь, Попов выбегал в штрафную и замахнулся для удара – Осипов выбил мяч из-под ноги Ивелина.
Второй тайм!
Конец первого тайма, свисток на перерыв – 1:0 в пользу «Спартака», Промес забил с пенальти.
Воу! Подача на Зе Луиша, он принял мяч во вратарской, опустил его на землю и пробил – прямо в прилетевшего защитника!
Одну минуту добавил арбитр Алексей Сухой.
Зобнин отдал под себя в середине поля, побежал открываться, мяч пришел к нему на левом фланге, кросс в центр перелетает всех.
Вот так праздновал московский «Спартак» забитый мяч.
Зе Луиш выбегает под передачу на чужую половину, но попадает в положение вне игры.
Давит московский «Спартак», все плотнее окружая несчастную «Томь».
Зе Луиш погнал налево, абсолютно свободный фланг, прострелил на дальнюю, Промесу чуть не хватило для второго гола!
Промес чешет по правому флангу с защитником на спине, доходит до лицевой, бьет по воротам, Солосин отразил, Зе Луиш на подборе пробил уже сильно жухе Куинси!
Передача на Промеса, но Куинси попадает в офсайд и покорно отдает мяч игрокам «Томи». Арбитр даже не останавливает матч.
Отличная атака «Спартака» сходу – Глушаков получил мяч на левом краю штрафной, удар Дениса тащит голкипер Солосин!
Митерев случайно попал по ноге Зе Луиша и получил желтую карточку.
Замедляется у нас игра – становится все больше свисток и все меньше забегов. А всего лишь половина тайма пролетела.
Длинная передача низом на Зе Луиша, но ее не принял ни сам форвард, ни Роман Зобнин, стоящий чуть позади.
Артем Попов погнал к угловому флангу, но Андрей Ещенко отцепил его от мяча.
Сасин выбегает в нападение, его отделяет от мяча подстраховывающий Комбаров Джикия.
Давление «Спартака», Промес запутался в дриблинге, перехват, но мяч вновь у Комбарова, удар по воротам – чуть не в девятку!
Чуперка пихнул Промеса у лицевой линии и привез опасный штрафной на свои ворота.
О-хо-хо, вот это нападение «Томи»! Проход по правому краю, но ни Пугин на ближней, ни Голышев на дальней штанге не замкнули прострел Сасина!
Ух, Зе Луиш, как рукой, навесил в штрафную без разбега, но Комбаров не принял бы такую передачу.
Фернандо приложился к мячу, но обводящим ударом не попал в створ. Солосин вынесет игру передачей от ворот.
Серия коротеньких передач Зе Луиша, Попова и Промеса – болгарин навесил на врывающегося Куинси, но вышло очень высоко.
Стандарт заработали игроки «Томи», Голышев бабахнул по воротам, но лишь попал в сетку.
60% времени владеет мячом московский «Спартак».
Зобнин! Теперь он у лицевой и бьет по воротам с острого угла – конечно, мимо.
Попов подобрал мяч у лицевой, навесил на дальнюю штангу с правого края штрафной, но зашвырнул куда-то за пределы поля.
Зе Луиш не добрался до верховой передачи, Ивелин Попов скинул на правый фланг, Куинси Промес навесил и попал в голову защитника напротив него.
Промес пробил в правый угол, голкипер Солосин угадал направление, но не справился с ударом. 1:0!
КУИНСИ ПРОМЕС, 1:0!!!!
Ивелин Попов упал у штрафной, но атака «Спартака» продолжается – прострел с правого фланга, Глушаков упал и заработал пенальти!
Никита Гвинейский укрывал мяч корпусом и получил по ногам от Романа Зобнина. Свисток арбитра.
А теперь подача с правого края в штрафную томичей, Попов поработал на втором этаже, опустил мяч в ноги, но там Зе Луиш не подобрал.
Длинная передача Комбарова на дальнюю штангу, Промес в воздухе попал в коробочку из двух соперников.
Атмосферка на стадионе «Открытие-Арена».
Угловой летит с правого фланга на Зе Луиша, но защитники «Томи» четче в воздухе.
А теперь Попов (Артем) получил по ногам в середине поля, Голышев бабахнул со стандарта, но вышло высоковато.
Пугин рвался в нападение, пробил издали, попал в защитника, отскок у Чуперки, еще удар из штрафной – мимо ворот! Ух, вот это огонь!
«Томь» внезапно придавила у штрафной, но никакого огня пока не высекает в нападении.
Голышев перехватил мяч на правом фланге, отдал Пугину, но там форвард потерял владение после передачи внутрь.
Дмитрий Комбаров! Двинул по воротам издали, но сильно не попал в створ.
Зе Луиш двинул по ногам Павлу Голышеву и услышал свисток арбитра.
Погнали!
Кажется, Каррера сегодня играет по схеме с четырьмя защитниками, причем Ташчи и Джикия в основе, а Кутепов вновь на скамейке.
«Спартак» принимает «Томь» на «Открытие-Арене».
Привет! Я Данил Тармасинов, давайте посмотрим футбол!
«Спартак» все ближе к чемпионству – возможно, оно станет реальнее в этом матче против нищей «Томи». Ждете титул, красно-белые?