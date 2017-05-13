Урал
    -
    12:00
    13.05.17
    СКБ-Банк Арена
    Краснодар
      Чемпионат России • Тур 28
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Урал - Краснодар
      Чемпионат России - 13 мая 2017

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Урал – Краснодар на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 12:00 13 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Александр Тарханов или Игорь Шалимов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Урал – Краснодар? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Урал и Краснодар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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