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Зенит - Краснодар
Чемпионат России - 17 мая 2017
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Зенит – Краснодар на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 17 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Мирча Луческу или Игорь Шалимов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Зенит – Краснодар? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Зенит и Краснодар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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«Зенит» хочет в Лигу чемпионов, «Краснодар» – в Лигу Европы. Ничья не устраивает никого. Кому-то придется потесниться.