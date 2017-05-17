Зенит
    -
    19:30
    17.05.17
    Петровский
    Краснодар
      Чемпионат России • Тур 29
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Зенит - Краснодар
      Чемпионат России - 17 мая 2017

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Зенит – Краснодар на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 17 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Мирча Луческу или Игорь Шалимов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Зенит – Краснодар? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Зенит и Краснодар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Зенит» хочет в Лигу чемпионов, «Краснодар» – в Лигу Европы. Ничья не устраивает никого. Кому-то придется потесниться.

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