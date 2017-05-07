Зенит
    -
    19:00
    07.05.17
    Krestovsky Stadium
    Терек
      Чемпионат России • Тур 27
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Зенит - Терек
      Чемпионат России - 7 мая 2017

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Зенит – Терек на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 7 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Мирча Луческу или Рашид Рахимов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Зенит – Терек? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Зенит и Терек, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Артем Мазилкин
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      Лучший клуб мира и «Зенит» добивают сезон чемпионата России. А мы зачем-то об этом вещаем.

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