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Зенит - Терек

Чемпионат России - 7 мая 2017

Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Зенит – Терек на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 7 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Мирча Луческу или Рашид Рахимов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Зенит – Терек? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Зенит и Терек, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

