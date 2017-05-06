Амкар
    Завершено
    0
    0
    -
    2
    0
    14:00
    06.05.17
    Звезда
    ЦСКА
    Чемпионат России • Тур 27
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Амкар
    • ЦСКА
    • Салугин
      90'
    • ВитиньоМиланов
      87'
    • ГиголаевСалугин
      79'
    • ЧаловИонов
      72'
    • Натхо
      66'
    • КомоловГасилин
      65'
    • Конде
      65'
    • Чалов
      60'
    • Перерыв
    • Амкар
    • ЦСКА
    • КостюковБаланович
      45'
    • 1-ый тайм
    • Амкар
    • ЦСКА
    • Зайцев
      36'
    • БерезуцкийВасин
      19'
    Перед матчем

    Онлайн
    Амкар - ЦСКА
    Чемпионат России - 6 мая 2017

    Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Амкар – ЦСКА на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Гаджи Гаджиев или Виктор Гончаренко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Амкар – ЦСКА? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Амкар и ЦСКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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