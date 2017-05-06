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- 2-ой тайм
- Салугин90'
- ВитиньоМиланов87'
- ГиголаевСалугин79'
- ЧаловИонов72'
- Натхо66'
- КомоловГасилин65'
- Конде65'
- Чалов60'
- Перерыв
- КостюковБаланович45'
- 1-ый тайм
- Зайцев36'
- БерезуцкийВасин19'
Перед матчем
Онлайн
Амкар - ЦСКА
Чемпионат России - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Амкар – ЦСКА на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Гаджи Гаджиев или Виктор Гончаренко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Амкар – ЦСКА? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Амкар и ЦСКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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