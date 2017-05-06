Арсенал (Тула)
Завершено
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16:30
06.05.17
Арсенал
Ростов
    Чемпионат России • Тур 27
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Арсенал (Тула)
    • Ростов
    • Габулов
      90'
    • ДумбияВласов
      85'
    • КалачевКиреев
      82'
    • ПрепелицэМогилевец
      71'
    • Думбия
      70'
    • МаксимовШевченко
      64'
    • БурмистровГорбатенко
      49'
    • 1-ый тайм
    • Арсенал (Тула)
    • Ростов
    • Бурмистров
      37'
    • Байрамян
      20'
    • Расич
      16'
    Перед матчем

    Онлайн
    Арсенал (Тула) - Ростов
    Чемпионат России - 6 мая 2017

    Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Арсенал (Тула) – Ростов на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Сергей Кирьяков или Иван Данильянц? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Арсенал (Тула) – Ростов? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Арсенал (Тула) и Ростов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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