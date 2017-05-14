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Уфа - Анжи

Чемпионат России - 14 мая 2017

Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Уфа – Анжи на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 14 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Сергей Семак или Александр Григорян? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Уфа – Анжи? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Уфа и Анжи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

