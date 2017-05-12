ЦСКА
    -
    19:30
    12.05.17
    ВЭБ Арена
    Арсенал (Тула)
      Чемпионат России • Тур 28
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      ЦСКА - Арсенал (Тула)
      Чемпионат России - 12 мая 2017

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем ЦСКА – Арсенал (Тула) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 12 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Виктор Гончаренко или Сергей Кирьяков? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче ЦСКА – Арсенал (Тула)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются ЦСКА и Арсенал (Тула), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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