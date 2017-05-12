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ЦСКА - Арсенал (Тула)
Чемпионат России - 12 мая 2017
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем ЦСКА – Арсенал (Тула) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 12 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Виктор Гончаренко или Сергей Кирьяков? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче ЦСКА – Арсенал (Тула)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются ЦСКА и Арсенал (Тула), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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