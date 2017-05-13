Амкар
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    14:30
    13.05.17
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      Чемпионат России • Тур 28
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      Амкар - Спартак
      Чемпионат России - 13 мая 2017

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Амкар – Спартак на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:30 13 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Гаджи Гаджиев или Массимо Каррера? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Амкар – Спартак? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Амкар и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Первый матч красно-белых в статусе чемпионов России. Поможет ли эйфория «Спартака» пермскому «Амкару»?

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