Томь
    -
    12:00
    14.05.17
    Труд
    Терек
      Чемпионат России • Тур 28
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      Томь - Терек
      Чемпионат России - 14 мая 2017

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Томь – Терек на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 12:00 14 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Валерий Петраков или Рашид Рахимов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Томь – Терек? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Томь и Терек, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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