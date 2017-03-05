Терек
    -
    19:00
    05.03.17
    Ахмат-Арена
    Уфа
      Чемпионат России • Тур 18
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Терек - Уфа
      Чемпионат России - 5 марта 2017

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Терек – Уфа на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 5 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Рашид Рахимов или Сергей Семак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Терек – Уфа? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Терек и Уфа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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