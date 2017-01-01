Брызги шампанского. Почему Мамаева и Кокорина не в чем винить

Спустить 250 тысяч евро за вечер – мечта. Мечта, которую вы никогда не исполните. Саша Кокорин и Паша Мамаев будут дальше тратить бабло в дорогих ресторанах и приезжать в трехэтажные коттеджи на дорогих иномарках с кондиционером. Вы – писать комментарии на еле живом четвертом айфоне, возвращаясь с работы в вагоне метро с толстыми потными людьми. Кокорин и Мамаев наслаждаются жизнью, вы – ненавидите ее и всех вокруг. Особенно – Сашу и Пашу.

Во вторник вечером Кокорин рассказал, что ни он, ни Мамаев не оплачивали счет. Возможно, правда, но это неважно. Важна только реакция.

Народ взбесился, забросав футболистов вонючим навозом, – ожидаемо, неудивительно. Нежелание думать и разбираться, помноженное на врожденную зависть к чужим деньгам, – идеальный сплав для производства гнева у русских людей. Так им, бедным и униженным, легче жить – матеря и уничтожая богатых, будто обвиняя их в своей ничтожности. Все нормально, ничего нового.

Следующая станция – конечная. Толстые люди вспотели от жары еще сильнее, а вам с ними в душный автобус. Расслабьтесь и наслаждайтесь.

Худшее, что произошло в русском футболе во вторник, – в клубах Кокорина и Мамаева, больших клубах с, как казалось, умным менеджментом, поддались толпе, отправив футболистов в молодежные команды. Работодатель платит зарплату, а потом штрафует сотрудника за то, что он ее тратит – примерно такая история. Удивительно, что новости еще нет на Breaking Mad – по уровню бреда вписывается идеально.

«Краснодар» и «Зенит», встав на сторону тупых хейтеров, показали себя трусливыми клубами, желающими понравиться народу. Начитавшись новостей и не разобравшись в проблеме, Сергей Галицкий спустился в метро и смешался с уставшим народом – для отведения гнева от клуба и его полного перевода на Мамаева. Через пару станций к нему присоединился Александр Дюков. Вместо выступления в защиту футболистов руководители клубов открестились от них – и в этом трусость. Желая показать власть, они проявили слабость.

Новый бронированный джип, трехэтажный коттедж на Рублевке и фотки с гавайских пляжей в инстаграме у строительного бизнесмена – это нормально. Все то же самое у футболиста – последнего, кто виноват в своей огромной зарплате, – недопустимо. Игроки в России боятся говорить в принципе, о бытовухе – тем более. Если раньше можно было утонуть в ненависти народа, то теперь появился риск потерять работу.

Жизнь футболистов вне поля – важная часть спорта. Гораздо интереснее, чем тактические схемы, голы и минуты: шикарный текст о фланговой игре сборной Италии собрал 15 комментариев, под новостью о ночной жизни Мамаева и Кокорина их в 10 раз больше.

Чтобы узнавать новости из ресторанов и клубов, приходится подглядывать и выслеживать селебрити – самый мерзкий вид журналистики. Самый мерзкий, но самый востребованный – иначе новость о шампанском за 250 тысяч евро не собирала миллиона кликов и не вызывала такого мощного резонанса. Можно сколько угодно ненавидеть журналистов, которые слили информацию, но не они кликнули на новость 350 тысяч раз – и это только на первоисточнике.

Новость о шампанском вызывает зависть – мощнейшее чувство, заставляющее кого-то работать в десять раз усерднее, а кого-то – пить водку на скамейке во дворе и ныть. Первые – завидуют и действуют, вторые – завидуют, ненавидят и пишут комментарии (после водки во дворе, конечно).

Даже если выяснится, что Кокорин и Мамаев все-таки не платили четверть миллиона евро, забудьте об этом. Не успокаивайтесь и продолжайте завидовать.

Толстые потные люди разошлись по домам. В Монте-Карло Кокорин и Мамаев заказали шампанское стоимостью в 600 ваших зарплат. И вы тоже мечтаете об этом.

Действуйте. Или идите в комментарии.

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