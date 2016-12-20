ТАСС: голкипер «Ростова» Сослан Джанаев отказал «Зениту»

«Представители «Зенита» были заинтересованы в переговорах с «Ростовом» и Джанаевым относительно возможности переезда игрока в Санкт-Петербург, но получили отказ Сослана. Официальное предложение «Ростову» со стороны «Зенита» не было», – сказал источник.

В РФПЛ-2016/17 Джанаев сыграл 13 матчей и пропустил 9 мячей.

Во вторник голкипер «Уфы» Андрей Лунев подтвердил, что в среду пройдет медосмотр в «Зените».

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