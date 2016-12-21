Дядя Федор. Как нападающий «Краснодара» Федор Смолов станет королем «Боруссии» из Дортмунда

Обамеянг на чемоданах

Смолов в открытую говорит о «Боруссии». Обратная связь не менее насыщена: Тухель прикидывает шансы Федора, а «Краснодар» радует мобильного оператора роумингом на дортмундских юристов. Трансфер русского нападающего в топовый немецкий клуб – дело времени. И это не утопия: революцию в карьере задумал не только Смолов.

Обамеянг бредит мадридской мечтой – Перес пообещал выделить пару миллиардов на габонца зимой или летом, но вопрос практически решен. Адриан Рамос захандрил, сыграл всего семь матчей в этой Бундеслиге, и тоже желает свалить. Креативная секта «Боруссии» ощутимо поредеет – Смолов получит время и доверие. Не тонну (скауты «Дортмунда» круглосуточно ищут новых Обамеянгов), но вполне достаточно для классного форварда.

Смолов – универсальный

Федор – не ограниченный страйкер. В «Краснодаре» он менял позицию каждый сезон, но всегда растекался по чужой трети поля в поисках мяча. Подобный опыт крайне полезен для «Боруссии», атакующей с постоянной сменой позиций и часто включающей контрпрессинг. Ройс (если не уйдет в «Арсенал»), Гётце и Дембеле оценят гибкость нового партнера. Немецкий коуч уже оценил, когда «Краснодар» поднял «шмелей» на рога.

Смолову нечего стесняться: период ничтожества из мемесов уже пройден. К тому же, для Тухеля не существует имен: он одинаково жестил со звездным Гётце за лишний вес и юным Эмре Мором за пассивность на тренировках. В старт «Дортмунда» ставят за старание и эффективность. В последние два сезона такого добра у Федора больше, чем татуировок.

Смолов готов

Русские прошлого поколения ржавели в европейской реальности. Аршавин, Жирков и Погребняк еле общались с твиттером и быстро поплыли на продвинутом Западе. Смолов – другой. Он отлично владеет английским (сойдет на первое время в Бундеслиге), не игнорит сообщения в соцсетях, отлично выглядит и любит внимание прессы. Все это сочетается со скромным характером и поразительной адекватностью.

СМИ с удовольствием препарируют нетипичного русского, и знакомство с новой средой и болельщиками пройдет в турборежиме. Это важно в лиге с вечно забитыми в среднем на 50 тысяч человек аренами. В таком котле ты либо погибаешь от смеси безразличия с ненавистью, либо заряжаешься любовью и пашешь, как новый айфон.

Смолов планирует самый правильный шаг в карьере. Его выбрали лучшим в России, и теперь любое будущее в РФПЛ – стагнация или регресс. Бомбардир и бешеная «Боруссия» созданы друг для друга. Самое время применить заезженную, но мудрую опцию «уходи на пике». Ту самую, на которую нелепо забили Шатов, Кокорин и другие бывшие надежды страны.

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