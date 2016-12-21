Eurosport
Федор Смолов подписался на Марио Гётце и Марко Ройса в инстаграме
Нападающий «Краснодара» знакомится с будущими партнерами по команде.
Смолов подписан в инстаграме на 331 аккаунт, среди которых недавно появились страницы футболистов дортмундской «Боруссии» Марко Ройса и Марио Гётце.
- Ранее Федор Смолов заявил, что летом 2017 года может перейти в команду из Бундеслиги. По информации российских медиа, в услугах нападающего сборной России заинтересована дортмундская «Боруссия».
- В сезоне 2016/17 Смолов провел за «Краснодар» 18 матчей, в которых забил 15 мячей.
- Tranfermarkt.de оценивает 26-летнего нападающего в 8 миллионов евро
Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте