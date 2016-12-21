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Федор Смолов подписался на Марио Гётце и Марко Ройса в инстаграме

Смолов подписался на Гётце и Ройса в инстаграме
Eurosport

Вчера в 19:25

Нападающий «Краснодара» знакомится с будущими партнерами по команде.

Смолов подписан в инстаграме на 331 аккаунт, среди которых недавно появились страницы футболистов дортмундской «Боруссии» Марко Ройса и Марио Гётце.

  • Ранее Федор Смолов заявил, что летом 2017 года может перейти в команду из Бундеслиги. По информации российских медиа, в услугах нападающего сборной России заинтересована дортмундская «Боруссия».
  • В сезоне 2016/17 Смолов провел за «Краснодар» 18 матчей, в которых забил 15 мячей.
  • Tranfermarkt.de оценивает 26-летнего нападающего в 8 миллионов евро

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