Андрей Аршавин: «Файзулин заработал артрит и не играет из-за неправильной реабилитации»

«Файзулин два года не играет. Ему в Находке делали операцию, и он до конца недотренировался. То есть, колено не полностью восстановил.

Все это выявилось только через 10 лет – колено не выгибалось полностью, и все превратилось артрит», – сказал Аршавин в беседе с одноклубником из «Кайрата», которого навестил в больнице.

Виктор Файзулин последний раз выходил на поле 20 сентября 2015 года в матче чемпионата России. В сезоне 2015/16 он сыграл 6 матчей.

Андрей Аршавин в 2016 году сыграл за «Кайрат» 32 матча и забил 10 мячей.

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