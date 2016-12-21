Imago
Андрей Аршавин: «Файзулин заработал артрит и не играет из-за неправильной реабилитации»
У полузащитника «Зенита» большие проблемы со здоровьем.
«Файзулин два года не играет. Ему в Находке делали операцию, и он до конца недотренировался. То есть, колено не полностью восстановил.
Все это выявилось только через 10 лет – колено не выгибалось полностью, и все превратилось артрит», – сказал Аршавин в беседе с одноклубником из «Кайрата», которого навестил в больнице.
- Виктор Файзулин последний раз выходил на поле 20 сентября 2015 года в матче чемпионата России. В сезоне 2015/16 он сыграл 6 матчей.
- Андрей Аршавин в 2016 году сыграл за «Кайрат» 32 матча и забил 10 мячей.
Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте