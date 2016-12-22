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Calciomercato: «Барселона» планирует подписать полузащитника «Зенита» Акселя Витселя летом

Calciomercato: «Барселона» планирует подписать Витселя летом
Eurosport

14 ч. назад

Каталонцы хотят увести игрока из-под носа «Ювентуса».

«Барселона» заинтересована в подписании Витселя на правах свободного агента, утверждает Calciomercato. «Ювентус» готов предложить «Зениту» 6 миллионов евро за переход игрока в зимнее трансферное окно.

  • Контракт Витселя с «Зенитом» истекает в июне 2017 года.
  • Летом 2016 года бельгийский полузащитник мог перейти в «Ювентус», но «Зенит», не найдя ему замену, отказался отпускать игрока.

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