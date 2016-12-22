«И кто тут не может попасть по мячу?» Кержаков затроллил себя после ужасного удара в гольфе

Нападающий «Зенита», который находится в отпуске, опубликовал в инстаграме ролик, в котором он играет в гольф. После удара Кержакова мяч едва не улетел в озеро. Футболист сопроводил видео подписью: «Ну и кто здесь не может по мячу попасть?»

Александр Кержаков проводит отпуск в ОАЭ.

34-летний форвард в сезоне-2016/17 сыграл за «Зенит» 13 матчей, в которых забил 2 мяча.

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