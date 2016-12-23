«Зенит» сыграет первый матч на «Крестовском» в апреле против «Урала»

Арена на Крестовском острове будет введена в эксплуатацию в конце декабря. Согласно графику тестовых мероприятий к Кубку Конфедераций-2017, «Зенит» встретится с «Уралом» 23 апреля в рамках 24-го тура чемпионата России. После этого «Зенит» сыграет на новой арене с грозненским «Тереком» (7 мая) и «Краснодаром» (17 мая).

В ближайшее время будет введен в эксплуатацию сочинский «Фишт», на котором 28 марта пройдет товарищеский матч между сборными России и Бельгии. «Сочи» на новой арене проведет два матча ПФЛ – с волгоградским «Ротором» (23 апреля) и ростовским СКА (7 мая).

В Санкт-Петербурге пройдут матч открытия и финал Кубка Конфедераций.

«Зенит-Арена» была заложена в 2007 году. Изначально стоимость работ оценивалась в 6,7 миллиарда рублей, а ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на 2009 год. Позднее сроки строительства неоднократно пересматривались, а стоимость достигла 43 млрд рублей.

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