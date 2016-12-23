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«Зенит» подписал вратаря «Уфы»
Андрей Лунев пошел на повышение.
Соглашение рассчитано на 4,5 года. Сумма сделки не разглашается, но ранее сообщалось, что «Уфа» получит за Лунева 3,5 млн евро.
- Ранее «Зенит» приобрел у «Атлетико Паранаэнсе» бразильского полузащитника Эрнани. Сумма сделки составила 8 млн евро.
- В активе 25-летнего вратаря 10 матчей в РФПЛ-2016/17. 6 игр Лунев провел на ноль.
- Transfermarkt оценивает Андрея в 500 тысяч евро.
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