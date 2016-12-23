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«Зенит» подписал вратаря «Уфы»

«Зенит» подписал вратаря «Уфы»
Eurosport

20 ч. назад

Андрей Лунев пошел на повышение.

Соглашение рассчитано на 4,5 года. Сумма сделки не разглашается, но ранее сообщалось, что «Уфа» получит за Лунева 3,5 млн евро.

  • Ранее «Зенит» приобрел у «Атлетико Паранаэнсе» бразильского полузащитника Эрнани. Сумма сделки составила 8 млн евро.
  • В активе 25-летнего вратаря 10 матчей в РФПЛ-2016/17. 6 игр Лунев провел на ноль.
  • Transfermarkt оценивает Андрея в 500 тысяч евро.

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