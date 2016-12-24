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«Потому что ты очень бледный, братуха». Возможно, лучшая реклама тостера от «Спартака»

«Потому что ты очень бледный, братуха». Возможно, лучшая реклама тостера от «Спартака»
Eurosport

1 час назад

В этом году у парней получается все.

Артем Ребров, Андрей Ещенко, Фернандо, Денис Глушаков и Квинси Промес снялись в рекламе официального спонсора клуба – компании Gorenje. В ролике игроки объясняют, зачем болельщики подарили им холодильник, чайник, весы и тостер.

  • После 17 туров «Спартак» занимает первое место в РФПЛ (40 очков).
  • Gorenje – словенский производитель бытовой техники.
  • Компания заключила партнерское соглашение со «Спартаком» в 2015 году.

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