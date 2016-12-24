Eurosport
«Потому что ты очень бледный, братуха». Возможно, лучшая реклама тостера от «Спартака»
В этом году у парней получается все.
Артем Ребров, Андрей Ещенко, Фернандо, Денис Глушаков и Квинси Промес снялись в рекламе официального спонсора клуба – компании Gorenje. В ролике игроки объясняют, зачем болельщики подарили им холодильник, чайник, весы и тостер.
- После 17 туров «Спартак» занимает первое место в РФПЛ (40 очков).
- Gorenje – словенский производитель бытовой техники.
- Компания заключила партнерское соглашение со «Спартаком» в 2015 году.
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