Угловое сидение на «Крестовском» грозит уделать сдвоенные туалеты Сочи-2014

В сеть просочилось фото с трибун стадиона на Крестовском острове. Одно из сидячих мест станет неприятным сюрпризом для болельщика, которому не посчастливится купить соответствующий билет.

«Крестовский» был заложен в 2007 году. Изначально стоимость работ оценивалась в 6,7 миллиарда рублей, а ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на 2009 год. Позднее сроки строительства неоднократно пересматривались, а стоимость достигла 43 млрд рублей.

23 апреля «Зенит» должен открыть новую арену игрой РФПЛ против «Урала».

Накануне Олимпиады-2014 в Сочи главным мемом стали сдвоенные туалеты.

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