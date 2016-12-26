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На достройку «Крестовского» выделено 952 млн рублей

На достройку «Крестовского» выделено 952 млн рублей
Eurosport

Вчера в 22:01

Впрочем, ничего нового.

Петербургский комитет по строительству и компания «Метрострой» заключили контракт на выполнение дополнительных работ в рамках сооружения стадиона «Зенит-Арена» в западной части Крестовского острова. Стоимость работ – 952,086 млн рублей, сообщает «Р-Спорт».

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов заявил, что еще одного миллиарда должно хватить для завершения строительства.

«На стадион уже и так много потратили – больше 40 миллиардов рублей. Я склонен верить, что наша многострадальная арена примет Кубок конфедераций. Стройка длится 10 лет – конечно, меня это задевает. Но это очень масштабное сооружение. Мы даже сами порой не понимаем, какой грандиозный стадион возводим», – сказал Тюльпанов в интервью «Спорт-Экспрессу».

  • Ранее генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщал, что стадион на Крестовском острове планируется ввести в эксплуатацию 26 декабря.

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