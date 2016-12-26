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Президент ЦСКА Евгений Гинер: «Не бросим Романа Еременко, поможем ему выкарабкаться»

Гинер: «Не бросим Еременко, поможем ему выкарабкаться»
Eurosport

Вчера в 23:02

Евгений Леннорович своих не бросает.

Президент ЦСКА верит, что двухлетняя дисквалификация, наложенная УЕФА на Романа Еременко за употребление кокаина, будет сокращена.

«Очень обидно и жалко, что с Романом произошел такой казус. Надеюсь, мы выйдем из этой ситуации. Мы не бросим Еременко, поможем ему выкарабкаться и уменьшить срок дисквалификации, чтобы он вновь заиграл, приносил удовольствие и болельщикам, и команде», – цитирует Гинера Bobsoccer.

  • Игрок уже обратился с апелляцией в спортивных суд в Лозанне.

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