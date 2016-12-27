Анатолия страсти. Почему полузащитник «Баварии» Арьен Роббен в «Зените» – это реально

Чемпионат России окончательно превратился в унылое торфяное болото. Малейший инсайд о переходе игрока из Европы становится грандиознейшим событием: например, когда «Спартак» вдруг взглянул на Депая, реакция была такой, словно в Москву может переехать трио MSN, а не резервист клуба из ЛЕ.

«Зенит» – последний российский проект, который изучает Transfermarkt слева направо, а не наоборот. Правда, в Питере временно сфокусировались на РФПЛ (газпромовский пылесос всасывает лучших) и бразильском рынке (условие Луческу), но и про Европу там не забывают. Поэтому молния о возможной покупке Роббена – не чушь, не бред и не фантазия.

1. Анатолий Тимощук имеет на Арьена прямой выход. Экс-капитан «Зенита» общался с голландцем в «Баварии»: известно, что Роббен постоянно ныл из-за суровых подкатов Тимощука на тренировках, но уважал украинца за страсть и работоспособность. Сейчас Анатолий метит на должность спортивного директора «Зенита» (альтернатива – тренерский штаб), поэтому вполне может набрать номер Арьена и объяснить ему, зачем ехать в Петербург. После такого посредничества Тимощук точно получит должность в клубе.

2. В январе Роббену исполнится 33, но он все еще в огромном порядке. Главное качество голландца – сверхэффективность: даже в этом сезоне Арьен набрал 5 голов и 3 ассиста, хотя всего дважды с лета проводил полные матчи. По одной из версий, приглашение реактивного вингера – идея Луческу: Мистеру нужен человек, способный моментально сделать результат. В «Зените» из таких только Жулиано, который, во-первых, нестабилен, а во-вторых, уступает Роббену по уровню. Если Арьен здоров, то у него вообще нет слабостей: в Бундеслиге он часто бьет (2,3 за матч), качественно отдает (1,5 паса под удар, но обычно это сразу передачи на гол) и неплохо обводит (2 удачных дриблинга за матч). В чемпионате России такой футболист будет конкретным королем, а в Лиге Европы (он имеет право там играть) – заявкой на победу в турнире.

3. У «Зенита» налажены связи с «Баварией». Здесь можно вспомнить и продажу Тимощука, и товарищеский матч весной 2011-го, и (если вы конспиролог) странные истории о влиянии «Газпрома» на результат полуфинала Кубка УЕФА. Топ-менеджмент в Мюнхене и Петербурге не менялся с конца нулевых, так что переговоры пройдут в ускоренном режиме.

4. Роббен безумно ценит и любит себя. Например, Гвардиола рассказывал, как трудно ему было говорить Арьену, что тот начнет матч на скамейке. Сейчас для голландца наступили тяжелейшие времена: он выпадает из состава уже не только из-за повреждений, его контракт заканчивается, а платить 160 тысяч евро в неделю по новому соглашению никто не будет. При этом голландец слишком гордый, чтобы сразу опускаться до Китая. Азия транзитом через Питер – идеальный для него вариант: в РФПЛ он опять почувствует себя звездой, некисло заработает, сверкнет в еврокубках, а уже после этого спокойно рванет за космическими бабками.

Арьен Роббен – человек, забивавший решающий гол в финале ЛЧ, разжигавший на ЧМ и выступавший в топ-клубах последние 12 лет. Несмотря на риск травм, его трансфер с контрактом на полтора года – гениальная инвестиция в контексте нового стадиона (надо заполнять 67 тысяч) и возвращения в Лигу чемпионов. И если «Зенит» провернет эту шикарную сделку, чемпионат России можно переводить из реанимации в стационар.

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