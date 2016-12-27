Нападающий «Краснодара» Федор Смолов признан игроком года по версии еженедельника «Футбол»
Квинси Промес – второй, Игорь Акинфеев – третий.
Смолов стал 43-м победителем опроса еженедельника «Футбол» за звание лучшего футболиста России. В голосовании приняли участие 308 журналистов и представителей пресс-служб.
Респонденты называли трех лучших игроков. За каждое первое место начислялось 3 очка, за второе – 2, за третье – 1. Федор Смолов набрал 544 очка, опередив на 125 баллов Квинси Промеса (419). Третье место занял Игорь Акинфеев (168).
- Впервые еженедельник «Футбол» определил лучшего игрока страны в 1964 году. Им был признан торпедовец Валерий Воронин.
- По условиям опроса называть можно всех игроков, выступавших в минувший календарный год в чемпионате России, а так же российских футболистов, выступающих за рубежом.
- До Федора Смолова дважды подряд, в 2014-м и 2015-м году, в голосовании журналистов побеждали нападающие-иностранцы: ивуариец Сейду Думбия (ЦСКА) и бразилец Халк («Зенит»).
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