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Еженедельник «Футбол» выбрал Смолова лучшим игроком России, минимум вдвое урезав голоса Файзулина

Еженедельник «Футбол» минимум вдвое урезал голоса за Файзулина в опросе на лучшего игрока России
Eurosport

19 ч. назад

Виктор заслужил место в топ-5.

Лучшим футболистом России по версии еженедельника «Футбол» стал Федор Смолов. Нападающий «Краснодара» набрал в опросе журналистов 544 очка.

Не сыгравший ни минуты в сезоне-2016/17 Виктор Файзулин набрал в голосовании журналистов 27 очков и занял 13 место. При этом только по спискам канала Eurosport и сайта Eurosport.ru, отправленным еженедельнику «Футбол», игрок «Зенита» собрал 63 балла. Этот результат приблизил бы Файзулина в топ-5 игроков года.

  • В сезоне-2016/17 Федор Смолов сыграл 18 матчей и забил 15 голов.
  • По данным transfermarkt.de стоимость игрока составляет восемь миллионов евро.
  • На форварда сборной России претендуют дортмундская «Боруссия» и английский «Сток Сити».
  • На Виктора Файзулина пока никто не претендует.

Канал Eurosport.ru, который не занижает результаты голосований

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