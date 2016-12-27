Еженедельник «Футбол» выбрал Смолова лучшим игроком России, минимум вдвое урезав голоса Файзулина

Лучшим футболистом России по версии еженедельника «Футбол» стал Федор Смолов. Нападающий «Краснодара» набрал в опросе журналистов 544 очка.

Не сыгравший ни минуты в сезоне-2016/17 Виктор Файзулин набрал в голосовании журналистов 27 очков и занял 13 место. При этом только по спискам канала Eurosport и сайта Eurosport.ru, отправленным еженедельнику «Футбол», игрок «Зенита» собрал 63 балла. Этот результат приблизил бы Файзулина в топ-5 игроков года.

В сезоне-2016/17 Федор Смолов сыграл 18 матчей и забил 15 голов.

По данным transfermarkt.de стоимость игрока составляет восемь миллионов евро.

На форварда сборной России претендуют дортмундская «Боруссия» и английский «Сток Сити».

На Виктора Файзулина пока никто не претендует.

Канал Eurosport.ru, который не занижает результаты голосований