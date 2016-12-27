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«Анжи» объявил о продаже лидеров из-за финансовых проблем
В Махачкале очередная смена курса.
«Уважаемые болельщики, сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, «Анжи» вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков «Анжи» в другие клубы», – говорится в заявлении клуба.
«Анжи» попросил не связывать данное событие с отказом акционера или руководства клуба развивать команду.
- ·В декабре махачкалинцы продали Бернарда Беришу в «Терек».
- ·В 2013 году махачкалинский клуб уже пережил смену курса. Тогда «Анжи» расстался с дорогостоящими звездами: Самюэлем Это’О, Лассом Диарра, Александром Кокориным и другими.
- «Анжи» занимает 11-е место в РФПЛ, набрав по итогам 17 туров 20 очков.
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