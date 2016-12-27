«Был на «Открытие Арене», багажа Аленичева не видел». Новичок «Спартака» учится троллингу

«На базе не был, был на «Открытие Арене». Подписал контракт, побывал в музее и поехал домой. Багажа Аленичева не видел, видел его трофеи – футболку и бутсы.

Отличаются ли финансовые условия в «Спартаке» от того, что было в «Амкаре»? А вы как думаете? Но когда подписывал контракт, о деньгах не думал. Пока спокойно в отпуске отдыхаю – далеко идущих планов на покупки не строил. Нужно больше думать о том, как заиграть в «Спартаке», – цитирует Джикию Sports.ru.

Георгий Джикия перешел из «Амкара» в «Спартак» за 150 млн рублей.

Дмитрий Аленичев возглавлял красно-белых в сезоне-2015/16. Он был уволен из клуба в августе после вылета из Лиги Европы.

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