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«Был на «Открытие Арене», багажа Аленичева не видел». Новичок «Спартака» учится троллингу

«Был на «Открытие Арене», багажа Аленичева не видел». Новичок «Спартака» учится троллингу
Eurosport

23 ч. назад

Георгий Джикия заметил только футболку и бутсы.

«На базе не был, был на «Открытие Арене». Подписал контракт, побывал в музее и поехал домой. Багажа Аленичева не видел, видел его трофеи – футболку и бутсы.

Отличаются ли финансовые условия в «Спартаке» от того, что было в «Амкаре»? А вы как думаете? Но когда подписывал контракт, о деньгах не думал. Пока спокойно в отпуске отдыхаю – далеко идущих планов на покупки не строил. Нужно больше думать о том, как заиграть в «Спартаке», – цитирует Джикию Sports.ru.

  • Георгий Джикия перешел из «Амкара» в «Спартак» за 150 млн рублей.
  • Дмитрий Аленичев возглавлял красно-белых в сезоне-2015/16. Он был уволен из клуба в августе после вылета из Лиги Европы.

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