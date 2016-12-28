Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу: «Россия и Украина для меня – одна и та же страна»

«После Донецка мне не было сложно адаптироваться. Россия и Украина для меня – одна и та же страна. Их разделила случайность, история. Но для моих сверстников это все бывший Советский Союз. Обычаи и жизнь здесь одни и те же, способ мышления идентичен, тип поведения – тоже.

В Петербурге я увидел город с фантастической историей. В июне, когда я только приехал, его улицы были наполнены туристами. И я с самого начала осознавал ответственность, которая заставит меня отдать абсолютно все за этот клуб и за этот город», – цитирует Луческу Sports.ru.

Луческу возглавил «Зенит» перед началом сезона-2016/17 после 12 лет работы с донецким «Шахтером».

«Зенит» занимает второе место в таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на 5 очков.

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