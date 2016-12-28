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Ольга Бузова: «Желаю всем женщинам найти настоящего защитника, а не полузащитника»
Казалось бы, при чем здесь Дмитрий Тарасов?
«Когда я люблю, то люблю на весь мир. Наверное, в этом и была моя ошибка. Что-то нужно оставлять для себя.
Если честно, хочется, чтобы в моей жизни был человек, который будет меня, наоборот, прятать ото всех и оберегать. Я этого желаю всем женщинам. Найти настоящего защитника, не полузащитника», – цитирует Бузову Woman.ru.
- Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова поженились летом 2012 года.
- В ноябре 2016 года появились слухи о расставании пары, которые они не опровергли.
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