Ольга Бузова: «Желаю всем женщинам найти настоящего защитника, а не полузащитника»

«Когда я люблю, то люблю на весь мир. Наверное, в этом и была моя ошибка. Что-то нужно оставлять для себя.

Если честно, хочется, чтобы в моей жизни был человек, который будет меня, наоборот, прятать ото всех и оберегать. Я этого желаю всем женщинам. Найти настоящего защитника, не полузащитника», – цитирует Бузову Woman.ru.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова поженились летом 2012 года.

В ноябре 2016 года появились слухи о расставании пары, которые они не опровергли.

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