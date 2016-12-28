«И-по-лит?». Вернблум и Тошич посмотрели «Иронию судьбы» под оливье и шампанское с мандаринами

Пресс-служба ЦСКА выпустила шикарный ролик, на котором Понтус Вернблум и Зоран Тошич приобщаются к русским новогодним традициям.

«Во всех странах есть свои новогодние традиции. Итальянцы выбрасывают старые вещи, испанцы съедают в полночь 12 виноградин, а без чего нельзя представить Новый год в России? Зоран Тошич и Понтус Вернблум теперь точно знают ответ на этот вопрос», – говорится в сообщении армейцев в инстаграме.

ЦСКА подошел к зимнему перерыву в чемпионате России на третьем месте. Армейцы набрали 32 очка в 17 турах и отстают от лидирующего «Спартака» на 8 баллов.

Армейцы выйдут из отпуска 10 января. Команда проведет три сбора до возобновления чемпионата России.

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