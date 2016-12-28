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Форвард «Краснодара» Федор Смолов: «Я отказался от космического предложения «Шанхай Шеньхуа»

Смолов: «Я отказался от космического предложения «Шанхай Шеньхуа»
Eurosport

55 мин. назад

Нападающий сборной России стремится в топ-клуб Англии.

«Правда ли, что «Лилль» выходил на меня прямо на Евро-2016? Ну как выходил. Ко мне в отеле подходил какой-то парень. Говорил: «Давай контакты, я свяжу тебя с «Лиллем», они очень хотят». Это считается, что выходил? Я допускаю, что была какая-то бумага в клуб или обращение. Просто я этого не знаю. Но есть ли смысл рассматривать «Лилль», играя в «Краснодаре»?

У меня летом было супервыгодное предложение в финансовом плане из Китая. Клуб «Шанхай Шеньхуа», кажется. Оно было действительно космическим. Думаю, во всем чемпионате России ни у кого нет таких условий. Но я отказал сразу, ни секунды не раздумывал. У меня есть цель, я к ней иду и хочу в конце концов все-таки добраться.

Каким вижу себя года через три? Я вижу себя в топ-клубе европейского топового чемпионата – в Англии, Италии, Германии или Испании. Не просто вижу, а стремлюсь к этому. Потому что, когда у меня состоялся тот самый разговор с самим собой, я себе поставил цель. Теперь стараюсь идти к ней», – цитирует Смолова еженедельник «Футбол».

  • Ранее сообщалось, что «Краснодар» отверг 15-миллионное предложение «Шанхай Шеньхуа» по Смолову.
  • Еженедельник «Футбол» признал Федора лучшим игроком России в 2016-м.
  • В сезоне-2016/17 Смолов сыграл 18 матчей и забил 15 голов.
  • Transfermarkt.de оценивает 26-летнего форвард в 8 млн евро.

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