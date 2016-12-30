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Очередной новогодний ролик ЦСКА, в котором Дед Мороз дарит сухари Игорю Акинфееву

Очередной новогодний ролик ЦСКА, в котором Дед Мороз дарит сухари Акинфееву
Eurosport

Вчера в 12:17

Красно-синие продолжают радовать забавными видео.

В сюжете, опубликованном ЦСКА, в пустую раздевалку заходит Дед Мороз и оставляет футболистам подарки. 18-летний Федор Чалов получает детское шампанское, а Сухарян – как полагается.

  • Ранее клуб опубликовал видео с Зораном Тошичем и Понтусом Вернблумом, изучающими новогодние традиции России.
  • Игорь Акинфеев в 43 матчах Лиги чемпионов кряду пропускал гол.

Канал в телеграме одобряет армейскую новогоднюю задумку

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