Eurosport
Очередной новогодний ролик ЦСКА, в котором Дед Мороз дарит сухари Игорю Акинфееву
Красно-синие продолжают радовать забавными видео.
В сюжете, опубликованном ЦСКА, в пустую раздевалку заходит Дед Мороз и оставляет футболистам подарки. 18-летний Федор Чалов получает детское шампанское, а Сухарян – как полагается.
- Ранее клуб опубликовал видео с Зораном Тошичем и Понтусом Вернблумом, изучающими новогодние традиции России.
- Игорь Акинфеев в 43 матчах Лиги чемпионов кряду пропускал гол.
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