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Тренер «Зенита» Сергей Семак возглавил «Уфу»

Семак стал главным тренером «Уфы»
Eurosport

Вчера в 12:47

Наследник Виктора Гончаренко определен.

«Сергей Семак назначен на пост главного тренера Футбольного клуба «Уфа». Трудовое соглашение с 40-летним специалистом рассчитано на полтора года», – указано в сообщении на официальном сайте клуба.

  • Семак – пятикратный чемпион России в составеЦСКА (2003), «Рубина» (2008, 2009) и «Зенита» (2010, 2011/12).
  • В составе ЦСКА Семак стал обладателем Кубка России (2002).
  • Сергей трижды выигрывал Суперкубок России: в 2004 году с ЦСКА, в 2010 году с «Рубином» и 2011 году с «Зенитом». Обладатель Кубка УЕФА 2005 года (ЦСКА). Бронзовый призер Евро-2008.
  • В 2013 году Сергей Семак вошел в тренерский штаб петербургского «Зенита» в качестве помощника Лучано Спаллетти.
  • Впоследствии Семак назначен исполняющим обязанности главного тренера «Зенита» и уступил место Андре Виллаш-Боашу, оставшись в его штабе.

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