Ольга Бузова и футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов официально развелись

Телеведущая и полузащитник «Локо» приехали в Мещанский ЗАГС, чтобы оформить процедуру развода.

Первым к зданию подъехал Тарасов за рулем черного внедорожника и в компании представителя. Бузова на развод с супругом едва не опоздала, успев в самый последний момент, сообщает Life.ru.

Ольга Бузова 29 ноября подала на развод с футболистом после четырех лет брака.

Заявление на развод телеведущая подала за несколько дней до появления ее скандальной переписки. Еще раньше это сделал Тарасов.

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