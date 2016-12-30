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Ольга Бузова и футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов официально развелись

Бузова и Тарасов официально развелись
Eurosport

Вчера в 13:42

Теперь телеведущая будет искать защитника.

Телеведущая и полузащитник «Локо» приехали в Мещанский ЗАГС, чтобы оформить процедуру развода.

Первым к зданию подъехал Тарасов за рулем черного внедорожника и в компании представителя. Бузова на развод с супругом едва не опоздала, успев в самый последний момент, сообщает Life.ru.

  • Ольга Бузова 29 ноября подала на развод с футболистом после четырех лет брака.
  • Заявление на развод телеведущая подала за несколько дней до появления ее скандальной переписки. Еще раньше это сделал Тарасов.

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