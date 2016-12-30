Коксующийся угорь. Кокаин в игроке ЦСКА Романе Еременко как главное разочарование года

Раньше небо было светлее, а чемпионат студгородка проводился прямо на земляной поляне на территории кампуса. Было весело: зрителей собиралось не меньше, чем на некоторых матчах ФНЛ, а в воздух взлетали и раскручивались безмятежными лентами рулоны туалетной бумаги. Ввели эту традицию, кажется, фанаты «Бока Хуниорс» – те, что с электротехнического факультета. Эти ленты медленно колыхались в воздухе и вовсе не спешили падать на землю, так же, как и не спешили заканчиваться казавшиеся счастливой вечностью студенческие годы.

На неделе у студентов больше праздников, чем дней, поэтому парни на футбольном поле не всегда могли поклясться в отсутствии алкоголя в молодой и буйной крови. Бывало, на краю поля даже кого-то подташнивало, а потом человеку приносили воду второкурсницы из третьего корпуса. Смотрелся такой процесс органично – в глубине души все понимали, что так здорово и весело, как сейчас, не будет уже никогда.

Не вернуть то время, когда кампус погружался в дым четвертьфиналов, а празднование дней рождений приостанавливалось на два тайма. Тогда можно было позволить себе немного больше, чем задумано природой, и все равно забить решающий гол в полуфинале под одобрительные писки первокурсниц. Но клопы тогда были за обоями, а не в «Ливерпуле», душ не работал, а колбаса стоила дорого. В том числе и поэтому вернуться туда не очень хочется, но стереть пыль со старой фотографии под капающий декабрьский дождь – почему бы и нет? Тяга к ностальгии выдана человеку вместе с асимметричным лицом и предрасположенностью к сколиозу.

Прошли годы, на месте земляного поля постелили искусственный газон, и играть на нем стали куда реже; закидывать площадку туалетной бумагой больше некому. Студенты выросли и заматерели от кредитов в банках и строгих взглядов вторых половинок с третьего корпуса. В офисных стульях они читают сумасшедшие спортивные новости из российского футбола и удивляются им все реже. Но пару месяцев назад известие из ЦСКА ударило, как пнем по голове: профессионального футболиста Еременко из футбольного департамента Центрального Спортивного Клуба Армии поймали на употреблении кокаина.

Не знаю, что представляет из себя кокаин как химическое вещество. Чуть лучше представляю, какой от него эффект и зачем этот эффект нужен. Спасибо голливудским мотивам: они сделали наркотик символом разврата и неприличия. Таким он по сей день и остается. Знаю точно лишь одно: Эдвард Нортон с кокаином на носу на 42-й минуте трэшевого фильма – это зрелищно и порой даже весело. Еременко с кокаином в крови на 42-й минуте матча Лиги чемпионов – это вульгарно и противно. Так же мерзко, как если бы у него нашли труп голой китаянки в багажнике, или он бы привел двух проституток в номер, а потом выстрелил себе в ногу – кокс в крови профи приравнивается к новости из разряда вон.

Да, он живет на полную и еще получает тучу денег. При этом для него футбол так и остался чемпионатом студенческого городка, а может даже чем-то меньшим. В нынешнее безобразное время футболисту Премьер-лиги с русским паспортом завидовать легче, чем чиновникам. Ребята, которые не очень удачно пинают мяч, получают месячную зарплату за полдня и работают не более четырех часов в день. При этом виноваты не они, а система.

Обычно зависть притупляется после встречи на футбольном поле с теми, кто хоть одной ногой прикоснулся к профессиональной карьере. На поле бывших кандидатов в дубль «Трудовых резервов» видно по мощной физике и поставленному удару. «А может и заслужил Кокорин такой контракт», – думаешь, держась за бок в одышке после проигранного спринта.

Но потом приходит новость про кокаин. И ты понимаешь, что все тлен. Оказывается, гимна Лиги Чемпионов недостаточно, чтобы максимально зажечь кровь в жилах. Оказывается, живут наши кумиры не только светлыми футбольными мечтами. Оказывается, к ним частенько прилипают самые мерзкие вещи современного мира.

Пожалуй, за этот год все мы повзрослели чуть больше, чем обычно.

Другие тексты Никиты Щекутина:

«Моя мечта – сыграть за сборную России». Русский немец из худшей команды в истории Бундеслиги

Дон, Альянц. Как «Ростов» дебютировал в настоящей Лиге чемпионов

Самый спортивный канал в телеграме