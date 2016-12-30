Арустамян: футболист «Краснодара» Одил Ахмедов перейдет в клуб Халка и Оскара за 7 миллионов евро

Полузащитник будет играть в одной команде с Халком и Оскаром, а тренировать его станет Андре Виллаш-Боаш. Клубы должны объявить о сделке в ближайшее время, сообщил в твиттере комментатор «Спорт FM» Нобель Арустамян.

Одил Ахмедов перешел в «Краснодар» летом 2014 года из «Анжи».

В чемпионате Китая-2016 «Шанхай СИПГ» занял третье место (52 очка).

Халк переехал в «Шанхай» летом 2016 года за 55,8 млн евро.

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