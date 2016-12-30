Нападающий «Зенита» Александр Кержаков оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушение ПДД

Суд признал Александра виновным в административном правонарушении – выезде на встречную полосу движения. Нарушение заметили сотрудники ГИБДД.

При выяснении обстоятельств оказалось, что Кержакова ранее лишили водительских прав на пять месяцев за превышение скорости, также он передвигался на грязном автомобиле с нечитаемыми номерами.

Футболисту грозило 15 суток ареста в СИЗО или 200 часов исправительных работ, но суд постановил оштрафовать Кержакова на 30 тысяч рублей, сообщает Life.ru.

Инцидент произошло 7 декабря, когда «Зенит» готовился к матчу Лиги Европы против АЗ.

Кержаков был остановлен сотрудником ГИБДД на железнодорожном переезде «Белоостров» в Санкт-Петербурге.

Нападающий вернулся в «Зенит» летом 2016 года после аренды в «Цюрихе».

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