Football Italia: Аксель Витсель откажет «Ювентусу» ради зарплаты в 18 миллионов евро в Китае

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель несколько месяцев выражал желание перейти в «Ювентус», но теперь готов поменять решение из-за варианта с Китаем. Один из местных клубов предложил бельгийцу 4-летний контракт с зарплатой в 18 млн евро в год.

Среди претендентов на Акселя называются клуб Халка, Оскара и Андре Виллаш-Боаша «Шанхай СИПГ» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который тренирует Фабио Каннаваро, передает Football Italia.

«Ювентус» пытался приобрести Акселя Витселя летом, но «Зенит» не устроило предложение в 22 млн евро.

Зимой «Зенит» ввиду истекающего контракта бельгийца согласился уже на 10 млн евро, но «бьянконери» понизили предложение до 6 млн евро.

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