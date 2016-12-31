AFP

Football Italia: Аксель Витсель откажет «Ювентусу» ради зарплаты в 18 миллионов евро в Китае

Football Italia: Витсель откажет «Ювентусу» ради зарплаты в 18 миллионов евро в Китае
Eurosport

6 ч. назад

Приоритеты расставлены.

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель несколько месяцев выражал желание перейти в «Ювентус», но теперь готов поменять решение из-за варианта с Китаем. Один из местных клубов предложил бельгийцу 4-летний контракт с зарплатой в 18 млн евро в год.

Среди претендентов на Акселя называются клуб Халка, Оскара и Андре Виллаш-Боаша «Шанхай СИПГ» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который тренирует Фабио Каннаваро, передает Football Italia.

  • «Ювентус» пытался приобрести Акселя Витселя летом, но «Зенит» не устроило предложение в 22 млн евро.
  • Зимой «Зенит» ввиду истекающего контракта бельгийца согласился уже на 10 млн евро, но «бьянконери» понизили предложение до 6 млн евро.

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