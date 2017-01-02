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Игрок «Зенита» Аксель Витсель: «Извините, но от такого предложения из Китая не отказываются»

Витсель: «Извините, но от такого предложения из Китая не отказываются»
Eurosport

17 ч. назад

Еще один топ-игрок покидает РФПЛ.

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Аксель Витсель перешел в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо подтвердил трансфер в твиттере: «Витсель подписал трехлетний контракт с «Тяньцзинем». Сделка оформлена».

Клубы официально не подтвердили факт перехода, но сам футболист в интервью Tuttosport прокомментировал эту информацию: «Я прошу прощения у «Ювентуса», но от такого предложения не отказываются».

Источник ТАСС заявил, что в китайском клубе бельгийский полузащитник будет получать 25 миллионов евро, а сам «Зенит» выручит от трансфера 7 млн евро плюс бонусы.

  • Аксель Витсель перешел в клуб из Санкт-Петербурга из «Бенфики» за 40 миллионов евро.
  • Соглашение опорника с русской командой подходило к концу летом 2017 года. Главным претендентом на футболиста был итальянский «Ювентус».
  • «Тяньцзинь Цюаньцзянь» – клуб, вышедший в Суперлигу в этом сезоне. Тренером китайской команды работает итальянец Фабио Каннаваро.

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