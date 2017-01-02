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Павел Мамаев и Александр Кокорин затусили в Сингапуре и сфоткались с Рио Фердинандом

Мамаев и Кокорин затусили в Сингапуре и сфоткались с Фердинандом
Eurosport

16 ч. назад

Новые приключения Саши и Паши.

Нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» отметили Новый год и день рождения девушки Кокорина Дарьи Валитовой в Сингапуре.

В Юго-Восточной Азии футболисты встретили бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» и эксперта BT Sport Рио Фердинанда.

Ранее форвард «Зенита» сделал совместный снимок с французским диджеем Давидом Гетта.

  • В июле 2016 года Кокорин и Мамаев оказались в центре скандала: в ночном клубе Twiga в Монако они заказали шампанское на общую сумму в 250 тысяч евро.
  • Кокорин провел в чемпионате России-2016/17 17 матчей и забил 3 мяча.
  • Мамаев из-за травмы сыграл всего в четырех встречах РФПЛ и отдал 2 голевые передачи.

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