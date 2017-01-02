AFP
Павел Мамаев и Александр Кокорин затусили в Сингапуре и сфоткались с Рио Фердинандом
Новые приключения Саши и Паши.
Нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» отметили Новый год и день рождения девушки Кокорина Дарьи Валитовой в Сингапуре.
В Юго-Восточной Азии футболисты встретили бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» и эксперта BT Sport Рио Фердинанда.
Ранее форвард «Зенита» сделал совместный снимок с французским диджеем Давидом Гетта.
- В июле 2016 года Кокорин и Мамаев оказались в центре скандала: в ночном клубе Twiga в Монако они заказали шампанское на общую сумму в 250 тысяч евро.
- Кокорин провел в чемпионате России-2016/17 17 матчей и забил 3 мяча.
- Мамаев из-за травмы сыграл всего в четырех встречах РФПЛ и отдал 2 голевые передачи.
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