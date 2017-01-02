Федор Смолов из «Краснодара» снова нырнул и порадовался этому в инстаграме

Нападающий «Краснодара» отлично проводит отпуск на острове Сен-Бартелеми в Карибском море. Футболист выложил в инстаграм видео, где он на пляже Toiny Beach прыгает с горы в воду.

Неделей ранее Смолов дважды нырнул с обрыва в Шелл-Бич. Два видео суммарно посмотрели в аккаунте форварда 100 тысяч раз.

В 2016 году Федор Смолов стал лучшим футболистом России по версии РФПЛ, РФС, газеты «Спорт-Экспресс» и еженедельника «Футбол».

Нападающий сборной России забил 20 мячей в Премьер-лиге-2015/16 и стал лучшим бомбардиром чемпионата.

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