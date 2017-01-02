Китайский болван. Почему «Зенит» – это похороны

10 лет назад менеджеры «Зенита» обещали Александру Кержакову отъезд в «Севилью». Трансфер задержался на полгода – все эти месяцы страйкер страдал, боясь, что его так и не отпустят. Обошлось – продали.

8 лет назад Андрей Аршавин удирал в «Арсенал». В Питере форварду гарантировали любую зарплату, но он отказывался. Параллельно боссы «Зенита» взвинчивали ценник для Лондона, но там соглашались на все условия. «Слава богу, тайна, кто посоветовал мне работать с Лахтером. Иначе этого человека, думаю, уже не было на свете», – так Аршавин прокомментировал мучительный переезд на «Эмирейтс».

В том же 2009-м «Зенит» делегировал Погребняка в «Штутгарт», а Тимощука – в «Баварию», и на этом лавка захлопнулась. С тех пор из Питера уезжали только те, кто не нужен (Рондон, Алвеш, Ансальди), либо те, за кого жестоко переплатили (Халк). Исключение – Гарай, который сказал, что завершит карьеру, если к осени 2016-го его не продадут в Испанию.

Остальные томятся на «Петровском» и жалеют, что заключили кабальные контракты. Ломбертс мог оказаться в АПЛ, Турции или Бельгии, но его заперли в чулане на Удельной: «Зениту» был нужен опытный защитник, чтобы подстраховать основную пару на случай травмы. Желание самого Нико (9 лет в клубе) вообще никак не рассматривалось. Боссам было наплевать, что парень хочет играть: они совершенно осознанно установили за 31-летнего защитника неподъемный ценник.

Кришито откровенно мечтает о возвращении в Италию, но за него вообще требуют больше 10 млн евро. Доменико не такой борзый, как Гарай, поэтому обошелся без ультиматумов и явно смирился с тем, что его лучшие годы пройдут в РФПЛ.

Витсель тоже уважал контракт, не догадываясь, что тот превратит его из футболиста в коммерсанта. Если бы летом Аксель забастовал, затопал ногами и пустил пену изо рта, его бы однозначно отправили в «Юве». Но бельгиец вел себя слишком порядочно, и его нельзя в этом обвинить: он же не знал, что зимой ему предложат стать наемником в Китае за 18 млн евро в год.

В том, что Витселя больше никогда не будет в нормальной команде, виноват «Зенит». Ради четырех месяцев (1800 минут) питерский менеджмент, во-первых, потратил кучу денег («Юве» давал больше 20 млн евро, Китай заплатил около 7), а во-вторых, невольно подставил достойного игрока, не устоявшего перед космическим баблом.

Если смотреть на ситуацию из России, то «Зенит» – благополучный топ-клуб с самыми высокими зарплатами, регулярными траншами, мощными трансферными возможностями и адекватными целями (попасть в топ-10 на континенте).

Если изучать расклады из Европы, то «Зенит» – монстр, который сжирает футболистов, а затем либо выплевывает их (так будет с Ломбертсом в конце контракта), либо переваривает и сливает в Китай. И Халк, и Витсель мчались в Петербург, чтобы слегка заработать, затащить в еврокубках и вернуться на Запад. Не получилось: выбрав деньги в первый раз, тяжело отказаться от них во второй.

Но страшнее всего то, что если у иностранцев есть крошечная вероятность свалить (тактика Гарая), то для российских игроков «Зенит» автоматически становится пиком карьеры. С учетом сегодняшнего лимита, ни Дзюба, ни Кокорин, ни Шатов со Смольниковым уже никуда не уедут. Даже если они кого-то заинтересуют (за Шатовым вроде бы следят в Ливерпуле), ни один европейский клуб не сторгуется с «Зенитом». Циничным руководителям сине-бело-голубых нет смысла кого-то продавать: деньги и так в достатке, а заменить человека с правильным паспортом крайне сложно. Пусть сидит дома и вкалывает, раз подписал договор.

Именно поэтому амбициозные русские футболисты должны идти куда угодно, кроме «Зенита». Селихов и Джикия выбрали «Спартак», а Миранчук стремится в «Рубин» – это абсолютно верно. Лучше один раз проигнорировать соблазн и оставить себе шанс на эмиграцию, чем переехать в Петербург с осознанием того, что твой максимум – недостроенный стадион на Крестовском.

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