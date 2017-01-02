Eurosport

Китайский болван. Почему «Зенит» – это похороны

Китайский болван. Почему «Зенит» – это похороны
Павел Городницкий

13 ч. назад

Как питерский клуб убивает карьеры.

10 лет назад менеджеры «Зенита» обещали Александру Кержакову отъезд в «Севилью». Трансфер задержался на полгода – все эти месяцы страйкер страдал, боясь, что его так и не отпустят. Обошлось – продали.

8 лет назад Андрей Аршавин удирал в «Арсенал». В Питере форварду гарантировали любую зарплату, но он отказывался. Параллельно боссы «Зенита» взвинчивали ценник для Лондона, но там соглашались на все условия. «Слава богу, тайна, кто посоветовал мне работать с Лахтером. Иначе этого человека, думаю, уже не было на свете», – так Аршавин прокомментировал мучительный переезд на «Эмирейтс».

В том же 2009-м «Зенит» делегировал Погребняка в «Штутгарт», а Тимощука – в «Баварию», и на этом лавка захлопнулась. С тех пор из Питера уезжали только те, кто не нужен (Рондон, Алвеш, Ансальди), либо те, за кого жестоко переплатили (Халк). Исключение – Гарай, который сказал, что завершит карьеру, если к осени 2016-го его не продадут в Испанию.

Остальные томятся на «Петровском» и жалеют, что заключили кабальные контракты. Ломбертс мог оказаться в АПЛ, Турции или Бельгии, но его заперли в чулане на Удельной: «Зениту» был нужен опытный защитник, чтобы подстраховать основную пару на случай травмы. Желание самого Нико (9 лет в клубе) вообще никак не рассматривалось. Боссам было наплевать, что парень хочет играть: они совершенно осознанно установили за 31-летнего защитника неподъемный ценник.

Кришито откровенно мечтает о возвращении в Италию, но за него вообще требуют больше 10 млн евро. Доменико не такой борзый, как Гарай, поэтому обошелся без ультиматумов и явно смирился с тем, что его лучшие годы пройдут в РФПЛ.

Витсель тоже уважал контракт, не догадываясь, что тот превратит его из футболиста в коммерсанта. Если бы летом Аксель забастовал, затопал ногами и пустил пену изо рта, его бы однозначно отправили в «Юве». Но бельгиец вел себя слишком порядочно, и его нельзя в этом обвинить: он же не знал, что зимой ему предложат стать наемником в Китае за 18 млн евро в год.

В том, что Витселя больше никогда не будет в нормальной команде, виноват «Зенит». Ради четырех месяцев (1800 минут) питерский менеджмент, во-первых, потратил кучу денег («Юве» давал больше 20 млн евро, Китай заплатил около 7), а во-вторых, невольно подставил достойного игрока, не устоявшего перед космическим баблом.

Если смотреть на ситуацию из России, то «Зенит» – благополучный топ-клуб с самыми высокими зарплатами, регулярными траншами, мощными трансферными возможностями и адекватными целями (попасть в топ-10 на континенте).

Если изучать расклады из Европы, то «Зенит» – монстр, который сжирает футболистов, а затем либо выплевывает их (так будет с Ломбертсом в конце контракта), либо переваривает и сливает в Китай. И Халк, и Витсель мчались в Петербург, чтобы слегка заработать, затащить в еврокубках и вернуться на Запад. Не получилось: выбрав деньги в первый раз, тяжело отказаться от них во второй.

Но страшнее всего то, что если у иностранцев есть крошечная вероятность свалить (тактика Гарая), то для российских игроков «Зенит» автоматически становится пиком карьеры. С учетом сегодняшнего лимита, ни Дзюба, ни Кокорин, ни Шатов со Смольниковым уже никуда не уедут. Даже если они кого-то заинтересуют (за Шатовым вроде бы следят в Ливерпуле), ни один европейский клуб не сторгуется с «Зенитом». Циничным руководителям сине-бело-голубых нет смысла кого-то продавать: деньги и так в достатке, а заменить человека с правильным паспортом крайне сложно. Пусть сидит дома и вкалывает, раз подписал договор.

Именно поэтому амбициозные русские футболисты должны идти куда угодно, кроме «Зенита». Селихов и Джикия выбрали «Спартак», а Миранчук стремится в «Рубин» – это абсолютно верно. Лучше один раз проигнорировать соблазн и оставить себе шанс на эмиграцию, чем переехать в Петербург с осознанием того, что твой максимум – недостроенный стадион на Крестовском.

Другие тексты Павла Городницкого:

Зизу вечен. Зинедин Зидан как лучший менеджер года

Особое мнение: тактическая аналитика – бред или истина

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Долгожданные хайлайты долгожданного возвращения Федерера

03:04
Популярные видео
Убойная заруба «Торонто» и «Детройта» на открытом льду с зимнеклассическим голом Комарова
2 013 просмотров18 ч
«Оттаве» забили неизвестные игроки «Вашингтона», и этого вполне хватило
 520 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться
1
Игрок «Зенита» Аксель Витсель: «Извините, но от такого предложения из Китая не отказываются»
2
Китайский болван. Почему «Зенит» – это похороны
3
Павел Мамаев и Александр Кокорин затусили в Сингапуре и сфоткались с Рио Фердинандом
4
Федор Смолов из «Краснодара» снова нырнул и порадовался этому в инстаграме
5
Брызги шампанского. Почему Мамаева и Кокорина не в чем винить
6
Форвард «Краснодара» Федор Смолов: «Я отказался от космического предложения «Шанхай Шеньхуа»
7
Football Italia: Аксель Витсель откажет «Ювентусу» ради зарплаты в 18 миллионов евро в Китае
8
Анатолия страсти. Почему полузащитник «Баварии» Арьен Роббен в «Зените» – это реально
13 ч. назад
Китайский болван. Почему «Зенит» – это похороны
14 ч. назад
Федор Смолов из «Краснодара» снова нырнул и порадовался этому в инстаграме
16 ч. назад
Павел Мамаев и Александр Кокорин затусили в Сингапуре и сфоткались с Рио Фердинандом
17 ч. назад
Игрок «Зенита» Аксель Витсель: «Извините, но от такого предложения из Китая не отказываются»
Вчера в 12:39
Брызги шампанского. Почему Мамаева и Кокорина не в чем винить
31/12/2016 в 14:08
Football Italia: Аксель Витсель откажет «Ювентусу» ради зарплаты в 18 миллионов евро в Китае
30/12/2016 в 15:50
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушение ПДД
30/12/2016 в 15:46
Арустамян: футболист «Краснодара» Одил Ахмедов перейдет в клуб Халка и Оскара за 7 миллионов евро